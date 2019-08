Gesundheit in Krefeld : Notaufnahmen sind überlastet

Das Krankenhaus Maria Hilf als Teil der Alexianer GmbH liegt am Dießemer Bruch. Auch hier gibt es, wie in allen drei Kliniken, eine interdisziplinäre Notaufnahme. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Notaufnahmen in Krefeld kämpfen wie überall mit der „24-Stunden-Mentalität“. Viele Bürger sehen sie als Teil des normalen ärztlichen Angebots. Erste Pflicht ist aber die Versorgung von Notfällen.

Notaufnahmen werden deutschlandweit immer stärker belastet. Auch die Krankenhäuser in Krefeld. Allein im Helios-Klinikum, dem größten Krefelder Krankenhaus, haben sich die Zahlen von Menschen, die Notfallmedizin in Anspruch nehmen, deutlich erhöht. „Im Jahr 2011, als wir nach dem Umbau die neue Struktur mit einem interdisziplinären Notfallzentrum in Betrieb genommen haben, sind pro Jahr rund 32.000 Personen in die Notaufnahme gekommen. Im vergangenen Jahr waren es rund 45.000“, sagt der zuständige Chefarzt Dr. Guido Kemmeries. Damit stieg die Belastung im Helios in diesem Zeitraum um 37,5 Prozent.