Programm : Die neue Saison der Sinfoniker

Krefeld GMD Mihkel Kütson und seine Niederrheinischen Sinfoniker haben sich für die kommende Spielzeit viel vorgenommen – sieben Sinfoniekonzerte, zwei Chorkonzerte und massenweise Extras.

Beethovens „Neunte“ beim Neujahrskonzert – wenn das kein krachender Start ins Beethoven-Jahr 2020 ist. Mihkel Kütson, Generalmusikdirektor der Niederrheinischen Sinfoniker, wird in seiner achten Spielzeit damit wohl einer der ersten Geburtstags-Gratulanten sein. Termin: 11 Uhr, Seidenweberhaus. Das nach eigenen Worten „tolle Stück“ ist aber nur einer von vielen Höhepunkten im Konzertprogramm der kommenden Spielzeit. Bei den sieben lieb gewonnenen sinfonischen Doppelauftritten in Krefeld steht der charismatische Dirigent vier Mal vor seinem Orchester, lädt dazu zwei Gäste und Kapellmeister Diego Martin-Etxebarria ans Pult. Beim Gospel-Chorkonzert dirigiert Kütson selbst Gospel-Chöre aus Mönchengladbach, Krefeld, Wachtendonk und Grefrath, während beim 2. Chorkonzert Kapellmeister Michael Preiser, Leiter des Niederrheinischen Konzertchores, Antonio Caldaras „Requiem“ zur Aufführung bringen darf. Eine jüngst entdeckte barocke Rarität.

Es ist also viel los im Konzertprogramm, das als quadratisches Hochglanzheft ab sofort in einem überraschend farbenfrohen Stilmix an den bekannten Stellen zum Reinschnuppern und Mitnehmen einlädt. „Die Fotos zeigen, welche Freude wir bei der Arbeit haben. Dass Musikmachen etwas mit Emotionen zu tun hat und wir kein steifer Verein sind.“ Kütson und sein Team haben mit viel Liebe zum Detail und eher bescheidenen finanziellen Mitteln ein attraktives Prospekt herausgebracht, dass die (konstant gebliebene) Zahl der Abonnenten (rund 500 in Gladbach, etwas mehr in Krefeld) wachsen lassen, neue Zuhörer ansprechen soll. „Konzert ist besser als Sofa“, sagt Kütson, „man muss sich nur einen Ruck geben.“