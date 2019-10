Kommentar : Die neue Moschee: eine Heimatgeschichte

Krefeld Warum der Baustart der neuen Moschee ein Tag der Freude ist – und für die Bauherren große Verantwortung mit sich bringt.

Wir haben unlängst darüber berichtet, dass immer mehr türkischstämmige Krefelder, die den größten Teil ihres Lebens hier verbracht haben, auch hier beerdigt sein möchten. Nun also baut sich die türkische Gemeinschaft eine Moschee. Beide Nachrichten sind gute Nachrichten. Heimat ist dort dort, wo tiefe Gefühle und die Grundlagen des Lebens gedeihen: Arbeit und Brot, Liebe, Trauer, Glaube an Gott. Man mag es kaum hinschreiben, weil es so abgedroschen klingt, aber es bleibt richtig: Die neue Moschee ist ein Zeichen, dass die türkische Community in Krefeld angekommen ist und diese Stadt als ihre Heimat sieht und wertschätzt.

Zugleich übernimmt die muslimische Gemeinschaft ein hohes Maß an Verantwortung. Es gibt rund um diesen Moscheebau eine Reihe von Versprechen: dass dieses Gotteshaus und seine Räume Orte der Begegnung, der Öffnung zueinander und der Integration sein wollen. Die von Journalisten immer wieder gestellte Frage der Finanzierung meint eigentlich eine Nagelprobe der Selbständigkeit, und man kann nur hoffen, dass sich die Bauherren in Krefeld bewusst sind, wie wichtig es ist, in diesem Punkt zu bestehen. Eine Moschee, die mit Erdogans Gnaden und seinem Geld gebaut wird, wäre ein vergiftetes Zeichen. Erdogans Name steht eben nicht für Offenheit, auch nicht für einen Islam, der hier in Deutschland in einem Milieu der Toleranz gedeiht. Wenn Erdogan Moscheen in Deutschland finanziert, geht es ihm mehr um Abschottung des Türkischen und Zementierung seines Islamverständnisses als um Toleranz und Miteinander. Es wäre schön, wenn die türkischstämmige Gemeinschaft diese Sorge versteht und sieht, was auf dem Spiel steht, wenn irgendwann publik werden sollte, dass doch Staatsgeld aus der Türkei geflossen ist. All der Zauber und die Freude dieses Anfangs wären dahin.