Konzerte in Krefeld Die Musikhighlights zum zweiten Advent

Wenn in Krefeld die Rede auf „das Große“ kommt, wissen viele, was gemeint ist: das große Weihnachtskonzert des GV Sängerbund 1884, der traditionell mit hochkarätigen Gästen zum zweiten Advent ins Seidenweberhaus einlädt - und auch in diesem Jahr wieder vor ausverkauftem Saal auftreten wird. Musikalisch ist an diesem Wochenende mit dem zweiten Advent in der Stadt eine Menge los, und die Auswahl unter den vielversprechenden Programmen wird eigentlich nur dadurch erleichtert, dass einiges bereits ausverkauft ist. Aber eine Nachfrage am Veranstaltungstag oder direkt an der Abendkasse kann erfolgreich sein, weil manche winterliche Schniefnase die reservierten Tickets zurückgibt. Ein Überblick: