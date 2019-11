Konzerte in Krefeld : Die Metzler-Orgel in St. Cyriakus wird 25

Ein Blickfang in der Pfarrkirche St Cyriakus in Hüls ist die Metzler-Orgel. Zum Jubiläum soll sie in allen Klangfarben strahlen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Instrument ist ein Gewinn für die Pfarrgemeinde St. Cyriakus in Hüls. Zum Jubiläum ein Blick in die Geschichte der Orgel.

Seit drei Jahren ist Heinz-Peter Kortmann Kantor in Krefeld-Hüls, und schon jetzt ist er überzeugt, dass das für ihn die richtige Wahl war. Sein Vorgänger Matthias Zangerle, der an den Xantener Dom wechselte, hat ihm eine gut geschulte Chorgemeinschaft hinterlassen. Pastor Paul Jansen, der der Gemeinde vorsteht, ist der Kirchenmusik gegenüber sehr aufgeschlossen, und vor allem steht dem Kantor die nun 25-jährige Metzler-Orgel zur Verfügung, die dem versierten Kirchenmusiker und Konzertorganisten und auch dessen Gästen am kostbaren Instrument mit ihrem reichen Schatz an bestens aufeinander abgestimmten Klangfarben alle erdenklichen Spiel-und Interpretationsmöglichkeiten bietet. Das Jubiläum der Orgel feiern die Hülser mit einer Festival-Konzertreihe, die am Sonntag, 24. November, beginnt.

Die Firma Metzler Orgelbau AG aus Dietikon bei Zürich ist ein Familienunternehmen mit über 100-jähriger Tradition, deren ganzer Stolz es ist, wirklich alle Teile ihrer Orgeln in den eigenen Werkstätten herzustellen. So entsteht jedes Mal ein Werk von höchster Individualität und kunsthandwerklicher Qualität.

Info Jubiläumskonzerte in St. Cyriakus Sonntag, 24. November, 18 Uhr: Giacomo Puccini – Missa di Gloria; Josef Gabriel Rheinberger–Orgelkonzert Nr.2 g-Moll. Eintritt: 18 Euro/ Schüler und Studenten 12 Euro. Vorverkauf: Pfarrbüro St. Cyriakus, Tel. 02151 565362, Hülser Buchhandlung, Goldschmiede Maaßen Dienstag, 26. November, 20 Uhr: Orgelkonzert mit Ben van Oosten. Die Konzerte finden in St. Cyriakus,Marktplatz Hüls, statt.

In St. Cyriakus, wo der damalige Orgelsachverständige KMD Viktor Scholz sowie Zangerle beratend tätig waren, Pastor Jansen und Heinz Hinkes „mit unermüdlichem Einsatz zum Gelingen des Werkes beigetragen haben“, verwandten die Schweizer Orgelbauer die historische Hauptwerkfassade aus dem Jahre 1783. Sie wurde aufwändig restauriert, „um diesem imposanten Gehäuse eine ähnlich Jahrhunderte lange Lebensdauer zu geben, wie dem Orgelwerk, das sie beinhaltet“, so steht es in den Ausführungen von Andreas Metzler. 14.500 Arbeitsstunden benötigten die Orgelbauer für dieses optische und klangliche Kunstwerk, deren 3316 Pfeifen auf drei Manualen (= Klaviaturen) und Pedal verteilt sind.

Dass ein solch großartiges Werk seinen Preis hat, versteht sich von selbst. Der Kirchenvorstand folgte im Jahre 1992 dem Gutachten des Orgelsachverständigen und beschloss den Bau einer neuen Orgel, die nicht wie ihre Vorgängerin auf der Seiten-, sondern aus akustischen und optischen Erwägungen auf der rückwärtigen Empore ihren Platz bekommen sollte. Durch den Verkauf der alten Orgel an die katholische Pfarrgemeinde Herz Jesu in Mönchengladbach-Pesch war der finanzielle Grundstock geschaffen.

Im Zuge der Innenrestaurierung der Kirche – ebenfalls 1992 – wurde eine neue Orgelempore an der Westseite errichtet. Drei Orgelbauer reichten seinerzeit ihre Angebote ein. 47 am Orgelbau interessierte Mitglieder der Pfarrgemeinde reisten durch die Republik und in die Schweiz, um Orgeln der Anbieter anzuhören. Einstimmig entschied man sich für die Firma Mathias Metzler, und diesem Votum schloss sich auch der Kirchenvorstand an. „So erhielt St. Cyriakus eine künstlerisch und historisch wertvolle Orgel, der Restaurator Günther Krumbach aus Niederzier einen dem Kirchenraum angepassten barocken Glanz verlieh“ – heißt es in der Festschrift.

Selbstverständlich wird das Vierteljahrhundert Metzler-Orgel gebührend gefeiert - darauf legt Heinz-Peter Kortmann, der übrigens genauso lange als Kirchenmusiker in Krefeld wirkt, besonderen Wert. Am Sonntag, 24. November, findet ein großes Chor-und Orchesterkonzert statt. Kantor Martin Sonnen wird ein Orgelkonzert von Rheinberger spielen. Mit ihm musiziert das Rheinische Oratorienorchester, das auch den Begleitpart bei der „Missa di Gloria“ von Giacomo Puccini übernimmt. Hier singen die Chöre an St. Cyriakus. Solisten sind James Park (Tenor) und Justus Seeger (Bariton). Leitung: Heinz-Peter Kortmann.