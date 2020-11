Gesellschafterwechsel ist vollzogen : Die Malteser Klinik in Uerdingen gehört jetzt zur Helios-Gruppe

Das Malteser-Krankenhaus in Uerdingen wird in Helios-St.-Josefshospital-Uerdingen umbenannt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Wir freuen uns darauf, unser starkes Netzwerk im Westen Deutschlands für unsere Patienten in der Region weiter zu entwickeln,“ sagte Dr. Francesco De Meo, Vorsitzender der Helios Health.

Mit seiner Zustimmung hatte das Bundeskartellamt den Weg für die Integration der drei Malteser Kliniken in Duisburg und Krefeld in die Helios-Kliniken-Gruppe freigegeben: Zum 2. November wurde jetzt der Gesellschafterwechsel offiziell vollzogen. Die Arbeitsverhältnisse werden unverändert fortgesetzt. Die Kliniken werden künftig unter neuen Namen geführt. Mit der Umbenennung in Helios St. Anna Klinik, Helios Klinik Duisburg Homberg und Helios St. Josefshospital Uerdingen wird sich auch die optische Präsenz der drei Klinikstandorte verändern. Die Kliniken verfügen insgesamt über rund 1.300 Betten und mehr als 2.700 Beschäftigte. Im Zuge der Übernahme kommen auch sechs Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zum Helios Netzwerk hinzu. Damit gehören nun insgesamt 89 Kliniken und 128 MVZ in ganz Deutschland zur Helios Kliniken Gruppe.