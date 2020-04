Folgen der Corona-Krise : Die Linke fordert die Sparkasse auf, die Stadt Krefeld finanziell zu unterstützen

Die Sparkasse Krefeld steht nach Meinung der Fraktion Die Linke in der Verantwortung, die zu erwartenden Finanzengpässe der Stadt Krefeld zu mindern. Die Wirtschaft stehe in Zeiten der Corona-Pendemie weltweit unter immensem Druck.

Das werde sich auch in Krefeld in Form geringerer Steuereinnahmen auswirken. „Es kann nicht sein, dass die Sparkasse auf ihren Gewinnen sitzt und sich hohe Gehälter für die Spitze leistet. Erst recht jetzt nicht. Wir fordern die Sparkasse auf, Gewinne entsprechend den Sparkassen in anderen Städten freiwillig in den städtischenHaushalt zu überweisen. Die Sparkasse gehört den Menschen in Krefeld. Sie haben Anspruch auf das Geld, etwa um Schutzkleidung und erweiterte Tests zu finanzieren“, erklärte Basri Cakir, Fraktionsvorsitzender der Linken im Rat der Stadt Krefeld am Donnerstag.