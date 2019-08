Chemische Industrie : Die Lanxess AG ist stabil auf Kurs

Krefeld Uerdingen ist der zweitgrößte Produktionsstandort des Spezialchemie-Konzerns. Er beschäftigt dort mehr als 1.700 Mitarbeiter in fünf verschiedenen Geschäftsbereichen.

(sti) Gute Ergebnisse im zweiten Quartal bestätigen den Spezialchemie-Konzern Lanxess darin, seine Prognose fürs Geschäftsjahr beizubehalten. Der Standort Krefeld-Uerdingen ist der zweitgrößte Produktionsstandort von Lanxess und der Hauptsitz des Geschäftsbereichs Inorganic Pigments. Im Chempark am Rhein beschäftigt der Konzern mehr als 1700 Mitarbeiter in fünf verschiedenen Geschäftsbereichen.

In dem weltweit größten Produktionswerk für Farbpigmente in Uerdingen werden Eisenoxid- sowie Chromoxid-Pigmente für die Baustoff- und Kunststoffindustrie aber auch für Farben- und Lackhersteller produziert. Außerdem betreibt der Geschäftsbereich High Performance Materials eine der größten Kunststoffproduktionen der Welt. Anwendung finden diese Hochleistungs-Kunststoffe vor allem in der Automobil- und Elektro- sowie in der Bauindustrie.