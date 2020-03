Kunst in Krefeld : Jari, der Leinwandschreck

Kunst in Krefeld

Das Thema Kinderlandverschickung hat Jari in seinem typischen Stil bearbeitet. Foto: Jari Banas/Petra Diederichs

Krefeld Es sollte ein besonderer A-Gang werden: Zum 50. Mal hätten in diesen Tagen die Künstler ihre Ateliers geöffnet und ihre Arbeiten gezeigt. Der ausgefallene Atelierrundgang erfährt eine ausgefallene Besuchsmöglichkeit. Wir präsentieren Kunst und Künstler in einer Serie. Zum Auftakt: Jari Banas

Jari hat ein Lieblingsbild. Das hängt seit 25 Jahren in seiner Küche – genauso lange wie es den A-Gang gibt, den er mit begründet hat. Bei den Atelierrundgängen erzählt er den Besuchern die Geschichte dieses Farbenspektakels oder seiner anderen Bilder. Aber oft werfen die Bilder einem ihre Botschaften entgegen. Jari ist keiner, der sich zurückhält. Weder mit Farbe noch mit Meinung. Comiker nennt er sich in Anspielung an seine oft sozialkritischen Comics, Leinwandschreck und Kleinserientäter, weil er mit intensiven Farben und oft gewagten Kombinationen seriell seinen Themen widmet.