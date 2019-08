Kunst in Krefeld : „Lüpertz und Uecker waren meine Götter“

Krefeld Die Krefelderin Patrizia Casagranda hat erst vor vier Jahren mit dem künstlerischen Arbeiten begonnen. Anfang Dezember nimmt sie bereits an der Miami Art Basel 2019 teil, einer renommierten internationalen Messe für zeitgenössische Kunst. Casagranda hat ihr Leben lang gestaltet – vor allem Künstlerbücher.

Die Kunstwerke liegen noch im Auto mit niederländischem Kennzeichen: Künstlerin Patrizia Casagranda hat ihre schönen Frauen und die Äpfel an der südlichen Weinstraße gezeigt und schickt sie bald auf ihre nächste Reise. Im Sommer Sylt, Dornbirn in Österreich, dann noch Zürich und Como. Und das Highlight in diesem Jahr wird ihre Teilnahme an der Miami Art Basel sein. Das erzählt Patrizia Casagranda mit einem kleinen Lächeln – dabei könnte sie diesen Schritt auf der Erfolgsleiter sehr stolz hinausposaunen.