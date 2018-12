Unverzichtbar: Altenpflege im Krankenhaus: Altenpflege – „Patienten geben mit einem Lächeln alles zurück“

Katarzyna Wawrzyniak ist Pflegerin im St. Josefshospital. Auch an Feiertagen hilft die junge Frau ihren zumeist alten Patienten und sagt, es sei ihr Traumberuf.

Katarzyna Wawrzyniak lässt sich von ihren Patienten ‚Schwester Katarina’ rufen. „Wenn sie versuchen würden, meinen Namen richtig auszusprechen, würden sie sich nur die Zunge brechen“, sagt die hübsche, 22 Jahre alte, gebürtige Polin lachend. Mit sechs Jahren kam sie aus Leszno, zwischen Posen und Breslau gelegen, nach Krefeld. „Am Anfang war es schwer, aber als ich die Sprache konnte, ging alles sehr gut“, sagt die junge Frau. Nach ihrem Abschluss auf der Ter-Meer-Schule machte sie eine Ausbildung als Altenpflegerin und bewarb sich danach am St. Josefshospital in Uerdingen.

Hier ist sie seit April angestellt und versorgt auf der Geriatrie die Patienten als examinierte Pflegekraft. Schichtdienst, oft harte körperliche Arbeit und ein Gehalt, das nicht eben mit dem von Ärzten vergleichbar ist, schrecken viele Menschen ab. Nicht so ‚Katha’, wie sie von ihren Kolleginnen gerufen wird. „Für mich ist das mein Traumberuf. Ich wollte schon immer direkt mit Menschen zusammenarbeiten. Und es ist toll, wie die Patienten mir mit einem einzigen Lächeln alles zurückzahlen“, sagt sie. Dafür nimmt sie auch Einschnitte im Privatleben in Kauf. „Wenn ich nach zehn Tagen Schichtdienst frei habe, gehe ich nicht feiern, sondern meist auf das Sofa“, sagt sie.

Und auch Weihnachten war sie im Dienst. „In der Nacht auf Heiligabend hatte ich Nachtdienst. So konnte ich zumindest am Abend mit meiner Familie feiern. Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ich Spät-, am zweiten Frühdienst“, erzählt sie. Das störe sie allerdings nicht. „Das ist eben ein Teil des Berufs. Dafür habe ich mich entschieden“, sagt sie. Nur eins bedauert sie: „Wir haben hier viele Patienten. Nicht nur geriatrische Fälle. Aus Platzgründen liegen auch Patienten aus der Orthopädie und anderen Abteilungen hier. Damit bleibt kaum Zeit, mit den Patienten auch zu reden und persönlich für sie da zu sein. Das ist schade“, sagt die junge Pflegerin.