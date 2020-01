RTL-Castingshow : Krefelderin will Deutschlands Superstar werden

Célia Maria Fernandes Azevedo aus Krefeld ist am kommenden Dienstag in der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ dabei. Sie tritt mit einem Lied von Helene Fischer an. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Krefeld Die 24 Jahre alte Krefelderin Célia Maria Fernandes Azevedo tritt bei der RTL-Show Deutschland sucht den Superstar auf. Am Dienstag wird ihr Casting ausgestrahlt.

Eigentlich singt Célia Maria Fernandes Azevedo gemeinsam mit ihren Brüdern Stefan und David in einer portugiesischen Band. Als Tochter ebenfalls portugiesischer Eltern hat sie auch die Staatsangehörigkeit des Landes auf der iberischen Halbinsel. Doch sie ist ebenso sehr Krefelderin wie Portugiesin, ist in der Seidenstadt geboren und lebt ihr ganzes bisheriges Leben hier. Die Musik wurde ihr in die Wiege gelegt. „Schon mein Vater hat in einer Band gespielt“, erzählt die medizinische Fachangestellte. Ihre heimliche Leidenschaft sind dabei aber nicht die Salsa-, Latin- und Merengue-Klänge, die sie in ihrer Band „Segura/te“ (zu Deutsch „halt Dich fest“) spielt. Die 24-Jährige liebt Schlager.

Und so ist es für ihre Freunde nicht ganz so überraschend, dass sie nun mit einem Song von Helene Fischer an der RTL-Show Deutschland sucht den Superstar teilnahm. „Ich habe schon als Kind gern Schlager gehört und gesungen. Es ist auch nicht Deutschrock oder so, sondern wirklich Schlager. Mir gefällt das einfach“, sagt die junge Frau. Zum Casting ging sie auf Betreiben einer Freundin. „Meine Freundin Catia hat mich ständig gedrängt, da hin zu gehen, und meinte, ich singe so gut. Irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen. Ich war aber sehr unsicher und habe zunächst auch niemandem davon erzählt. Für meine Eltern sollte es eine Überraschung sein“, erzählt Fernandes-Azevedo.

Info Hier ist die Krefelder Sängerin im TV zu sehen Die Sendung, in der die Krefelderin auftritt, wird am kommenden Dienstag, 14. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Kommt sie weiter, dann wird Célia Maria Fernandes-Azevedo im Recall erneut in der Sendung zu sehen sein. Dieser wird in wenigen Wochen, voraussichtlich im Februar, ausgestrahlt. Die genauen Sendetermine stehen derzeit noch nicht fest.

Der Moment, als sie vor die Jury trat, sei surreal gewesen. „Ich stand da plötzlich vor Dieter Bohlen, Oana Nechiti, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi, die ich nur aus dem TV kannte. Dieter hat dann einen Witz gemacht, ob ich Verkäuferin sei und ob er mich mit Pietro verkuppeln könne. Das habe ich aber in dem Moment gar nicht richtig mitbekommen. Als dann die Musik los ging, war ich im Tunnel. Ich habe alles um mich herum vergessen“, berichtet die junge Frau von ihrer ersten Kameraerfahrung auf großer Bühne.

Doch wie war es nach dem Song? „Da kam die Nervosität wieder“, erinnert sie sich lachend. „Meine Beine haben gezittert. Aber die Jurymitglieder waren alle total nett und haben mir sehr freundlich Feedback gegeben“, führt sie fort. Ob das Feedback inhaltlich gut oder schlecht war, das darf sie nicht sagen. „Dann würde ich ja allen, die mich kennen, die Spannung nehmen“, sagt sie grinsend.

Nichts zu erzählen sei dabei nicht immer einfach. „Klar, viele Freunde kommen an und sagen ‚ach, komm, mir kannst Du es doch sagen’. Aber ich antworte dann immer, dass das jeder andere auch so sieht und dann ist es halt überall bekannt. Einige lassen nicht locker, aber die Leute sollen ja aus der Sendung und nicht von Instagram oder so erfahren, wie es gelaufen ist“, befindet die Angestellte einer Hausarztpraxis.