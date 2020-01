Deutschland sucht den Superstar : Krefelderin weiter bei DSDS

Krefeld Celia Fernandes überzeugte Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Célia Fernandes strahlt über das ganze Gesicht. „Es war ein komisches Gefühl, mich im TV zu sehen. Aber die Reaktionen der Jury jetzt noch einmal zu erleben, das hat schon Spaß gemacht. Ich denke, ich bin wirklich gut angekommen“, sagt die 24 Jahre alte Krefelderin. Am Dienstag wurde die Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ ausgestrahlt, in der sie auftrat. Die junge Frau kam souverän weiter. Die Jury fing bei ihrem Auftritt sogar an zu tanzen, was sie aus der Masse der Kandidaten heraushob. „Im Bereich Schlager warst du die beste Kandidatin, die wir bisher hatten“, sagte, Dieter Bohlen, Aushängeschild des Showformats und bekannt für durchaus harte Kritik.