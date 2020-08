Stadt Krefeld kauft Flächen für Baugebiet Fischeln Südwest : Wohnstätte macht 8,5 Millionen Gewinn

Die Ostwall-Passage steht kurz vor der Fertigstellung. Die Fassade sei zu 85 bis 90 Prozent verkleidet. Einige Platten müssen noch nachproduziert werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Wohnstätte AG veröffentlicht erstmals seit vielen Jahren keinen gedruckten Bericht für das vergangene Geschäftsjahr. Der Grund: Sie will in Zeiten, in denen viele unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, nicht mit dem guten Geschäftsergebnis protzen. Zukünftig soll die Jahresbilanz nur noch digital publiziert werden.

Kehrtwende bei der mehrheitlich städtischen Wohnstätte AG: Sie beendet ihre Grundstückvorratswirtschaft und hat ihre Flächen für das Baugebiet Fischeln Südwest für einen Preis in Höhe von acht Millionen Euro an die Stadt Krefeld verkauft. Ein externes Büro habe den Verkaufspreis auf seine Richtigkeit überprüft, berichtete Thomas Siegert, Vorstand der Wohnstätte AG, am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seit dem Jahr 1994 sei die Aktiengesellschaft im Eigentum der Flächen, die nach der Veräußerung einen Buchgewinn von sechs Millionen Euro darstellen. Knapp über vier Millionen Euro davon erhalte die Stadt als Sonderausschüttung zum Bau der Umgehungsstraße für Fischeln Südwest gleichsam zurück. „Es ist auch steuerlich sinnvoller und richtig, wenn die Stadt Grundstücke zur baulichen Entwicklung zukünftig selbst erwirbt“, sagte Siegert. Diese Transaktion wird erst im Geschäftsbericht 2020 thematisiert werden.

Thomas Siegert ist Vorstand der Wohnstätte AG. Foto: thomas Lammertz/Lammertz, Thomas (lamm)

Info Die Wohnstätte AG gibt es seit dem Jahr 1897 Die Wohnstätte AG wurde am 12. Mai 1897 gegründet Ihr Aufsichtsratsvorsitzender ist der SPD-Ratsherr Jürgen Hengst aus Uerdingen. Die Position des Vorstands bekleidet der Dipl.-Betriebswirt Thomas Siegert. Die Bilanzsumme für das vergangene Jahr beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2019 genau 375,84 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 7,77 Millionen Euro. Die Wohnstätte AG beschäftigt 71 Mitarbeiter in Vollzeit sowie zwölf in Teilzeit. Darüber hinaus bildet sie acht junge Leute aus. Zum 1. August dieses Jahres haben drei weitere Auszubildende den Start ins Berufsleben absolviert. Die Wohnstätte ist mit zukünftig neun Auszubildenden der größte Ausbilder in der Immobilienwirtschaft im Kammerbezirk. Seit 1999 hat die Wohnstätte zur Bereinigung der Aktionärsstruktur mindestens 925 Aktien für etwa 1,3 Millionen Euro erworben.Für das Aktienpaket, das 6,19 Prozent der Anteile ausmacht, sucht die Wohnstätte beziehungsweise der Stadtrat einen Käufer. Der Erlös soll als Sonderzahlung an die Stadt Krefeld zur Konsolidierung des Kommunalhaushalts ausgeschüttet werden. Der Verkaut der Aktien hat nach Informationen unserer Redaktion bislang noch nicht stattgefunden. In Reihen der Politik wurde gemutmaßt, dass die Stadtwerke Krefeld als potenzielle Käufer in Frage kämen. Ein Interesse der SWK ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Für das vergangene Jahr lauten die Eckdaten wie folgt: Die Wohnstätte AG, zu deren Aktionären neben der Stadt Krefeld auch die Sparkasse Krefeld und die Provinzial-Versicherung zählen, hat 8869 Wohnungen im Bestand. Dazu kommen 85 Gewerbeeinheiten und zwei Seniorenheime sowie 2679 Garagen oder Tiefgaragenstellplätze. Der Bilanzgewinn beträgt 8,57 Millionen Euro. Abzüglich des Vorjahresübertrags verbleiben 7,77 Millionen Euro – 700.000 Euro mehr als im Jahr 2018. Gut drei Viertel des Jahresüberschusses werden als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet, 2,85 Millionen Euro wandern in die Rücklage, und weitere 1,2 Millionen Euro werden aufs neue Geschäftsjahr übertragen.

Die Wohnstätte AG will ihr Augenmerk zukünftig darauf legen, den preisgünstigen Wohnungsbau in der Stadt voranzutreiben. „Wir werden mehr als 100 öffentlich geförderte Wohnungen fertigstellen“, sagte Siegert. Dazu zählen zum Beispiel zwei Mehrfamilienhäuser in Linn an der Tilsiter Straße, die im September bezogen werden können. Für andere ist die Aktiengesellschaft mit Sitz im neuen Verwaltungsgebäude mit der historischen Fassade der früheren Werkkunstschule an der Neuen Linner Straße dabei, Förderanträge für mehrere Vorhaben zu erarbeiten. Dazu zählen unter anderem sechs zweigeschossige Reihenhäuser für Familien und Kinder in der Nähe der Werkstättenstraße in Oppum sowie 44 Wohnungen am so genannten Standort Linner Bogen.

Die Wohnstätte AG hat ihren Sitz ebenfalls an der Petersstraße. Den Neubau ziert die denkmalgeschützte, historische Fassade der Werkkunstschule. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Nachfrage sei da, sagte Siegert gestern. Der Leerstand im Portfolio betrage weniger als ein Prozent. Besonders kleine Wohnungen für Singles oder aber große für Familien mit Kindern würden benötigt. Die Durchschnittsmiete bei der Wohnstätte betrage 5,70 Euro pro Quadratmeter kalt. Hinzu kämen Nebenkosten von 3,50 bis 3,70 Euro. Bei frei finanzierten Wohnungen liege die Kaltmiete aktuell bei rund neun Euro.

Die Ostwall-Passage steht kurz vor der Fertigstellung. „Wir sind in den letzten vier Wochen“, sagte Siegert. Die Fassade sei zu 85 bis 90 Prozent fertig. Einige Platten für die Gebäudefront würden derzeit nachproduziert. Einige seien zerbrochen, andere nicht mehr auffindbar. Die Vermarktung der beiden gastronomischen Einheiten stehe vor dem Abschluss. Mit dem italienischen Restaurant Papas der Krefelder Familie Sancillo sei der Vertrag unter Dach und Fach. Der zweite Kontrakt für das Lokal direkt auf der Ecke zur Petersstraße stehe kurz vor der Unterzeichnung.