Für die Krefelder City Die Stabsstelle Innenstadt bekommt mehr Personal

Die Krefelder Innenstadt steht regelmäßig in der Kritik – mal wegen der hohen Zahl an Bettlern, dann wieder wegen der vielen leer stehenden Ladenlokale, aber auch wegen verwahrloster Häuser oder Müll in öffentlichen Anlagen. Dem will die Verwaltungsspitze durch ein Maßnahmenpaket entgegenwirken, das die City stärken soll. Eine dieser Maßnahmen war in 2022 die Schaffung der Stabsstelle Innenstadtkoordination. Nun geht die Stadtverwaltung laut eigener Aussagen einen nächsten Schritt und stärkt die Stabsstelle um zwei weitere wichtige Akteure.