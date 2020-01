Benefiz in Krefeld : Die Krefelder Seebrücke unterstützt „Ocean Viking“

Krefeld Sammlung auf dem besonderen Weihnachtsmarkt erbrachte 1150 Euro für SOS Mediterranee.

Die Krefelder Seebrücke hat eine Spende in Höhe von 1150 Euro an SOS Mediterranee für den Einsatz des Rettungsschiffes „Ocean Viking“ übergeben. Das teilte Elisabeth Völlings für die Seebrücke Krefeld am Dienstag mit. „Gesammelt wurde das Geld auf dem besonderen Weihnachtsmarkt und an den Infoständen im Stadtgebiet.“ Da immer noch Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer sterben und Deutschland und Europa keine humanitären Lösungen finden, ist weiterhin private Seenotrettung notwendig“, betonte Elisabeth Völlings.