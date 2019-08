Auftritt im Krefelder Jazzkeller : Les Terroritas nehmen den Spaß ernst

Die Gruppe spielt am Freitag, 30. August, im Jazzkeller. Foto: Veranstalter

Krefeld Ihre Musikrichtung bezeichnen sie als Popedy. Die Band Les Terroritas bringt ihre erste CD heraus und hat am Freitag im Jazzkeller ihr offizielles Relase-Konzert.

Immer wieder bietet der Jazzkeller Krefeld auch noch unbekannteren Bands eine Bühne. Gerade im Sommer, in der Saison der Open-Air-Konzerte vor dem Behnisch-Haus, erwartet die Zuschauer immer ein breites Spektrum an Musikangeboten. An diesem Freitag wird die Krefelder Band Les Terroritas auf der Lohstraße auftreten und dort auch ihr erstes Album vorstellen.

Die Kombo um Leadsängerin und Bandgründerin Petra Krieger beschreibt ihre Musik selbst mit dem Begriff „Popedy“. Dieser steht für eine Mischung aus Pop und Comedy. Dabei ist die Musik für sich genommen durchaus ernst zu nehmen und stellt einen eingängigen Pop dar. Die Texte allerdings, ebenso wie das Auftreten der Musiker, sind zutiefst ironisch. Wo andere Bands teils schmalzig von Liebe oder ewiger Treue singen, nehmen Les Terroritas das Thema auf, würzen es aber mit einer Priese Ironie, mancher würde sagen: Realismus. So wird aus dem Engel, der die Sängerin dem Text nach sein könne, auch schnell der Racheengel, wenn es nicht nach ihren wünschen läuft. Sie nehmen den Wahn der Selfies aufs Korn oder singen von Augen, die nicht lügen können, es aber sehr wohl tun.

Info Open-Air Konzert am Jazzkeller Die Les Terroritas treten am Freitag als zweite Band auf. Ihr Auftritt ist für etwa 21.45 Uhr geplant. Zuvor spielt ab 20 Uhr die Band „The Twangmonkeys“. Der Eintritt ist, wie bei allen Open-Air-Konzerten des Jazzkellers frei. Es handelt sich um klassische „Hutkonzerte“, das heißt, dass einige Helfer mit einem Hut herumgehen und um Spenden für die Musiker bitten. Zu kaufen ist bei der Gelegenheit auch das erste Album der Terroritas „Popedy“ zum Preis von 9,98 Euro.

„Wir nehmen uns und unsere Musik nicht so ernst. Wir haben Spaß und wollen keine goldenen Schallplatten mehr erreichen. Trotzdem wollen wir aber gute Musik machen“, erzählt Frontfrau Krieger. Die Art ihrer Auftritte verkörpert vor allem Christoph Hellenbrock. Auf der Bühne wird er zur Kunstfigur „Mänadscha“. Ein Instrument spielt er nicht, sondern präsentiert sich als sehr präsente Gestalt Bühnenfigur. Stilecht mit Hut, Sonnenbrille und dicker Zigarre. „Ich kann kein Instrument spielen, ich bin einfach ein Fest für die Augen“, sagt er augenzwinkernd.

Allein diese Aussage zeigt: Die Les Terroitas wollen vor allem eins: Unterhalten und Spaß haben. Gegründet wurde die Kombo im Jahr 2015. Seinerzeit stellte Krieger eine Persiflage auf einen Song der Band Revolverheld auf die Videoplattform Youtube.

„Das hat dann einem Radiomoderator aus Köln so gut gefallen, dass er mich in die Sendung Kunst gegen Bares eingeladen hat. Ich bin dann mit einer Partnerin dort hin gegangen und so ging es dann los“, erinnert sich Krieger. Was noch fehlte war ein Bandname. „Wir haben dann überlegt, wie der sein könnte. Damals war überall nur Terrorangst in den Medien. Also dachten wir: Das nehmen wir auch aufs Korn und haben uns eben Les Terroritas genannt“, sagt die in der Krefelder Musikszene bekannte Sängerin.

Stück für Stück wuchs die Band und wird bald auch in den Kinos zu sehen sein. „Ich habe den Soundtrack für den Film ‚Wie die Frauen so ticken’ gemacht, der bald in die Kinos kommen soll. Dort hatten wir dann auch einen kleinen Auftritt“, erzählt Krieger. „Da hätte man aber viel mehr raus holen können. Ich bin nur etwa eine halbe Sekunde zu sehen“, wirft der ‚Mänädscha’ ein und sorgt für Gelächter. „Wo die Lage, wie derzeit, hoffnungslos ist, aber nicht immer so ernst, da braucht es Bands wie die Terroritas“, versucht er sich dann als Philosoph.

Krieger stimmt zu. „Wir nehmen den Spaß sehr ernst“, stellt sie mit wissendem Blick fest und Bassist Salmo Salar – er hat übrigens keinen Künstlernamen, weil nach eigener Aussage sein realer Name lustig genug sei – sagt in einem der wenigen ernsten Moment des Gesprächs: „Wir machen alle schon so lange Musik und haben so viel erlebt, heute sind wir an einem Punkt, an dem wir einfach mal etwas anderes machen wollen. Wir wollen unterhalten und Spaß haben und machen.“