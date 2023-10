Serie Kleine Geschichte Krefelds (10) Ein Banker und ein Turnlehrer - die Märzrevolutionäre von 1848

Krefeld · Not und Elend waren groß in den 1840er Jahren. In Deutschland brodelte es. Auch in der Seidenstadt formierte sich Widerstand gegen die Regierung. Dabei trafen zwei Männer aufeinander als formidable Gegner: Hermann von Beckerath und Caspar Imandt.

10.10.2023, 13:00 Uhr

Der Krefelder Banker Hermann von Beckerath trat für ein geeintes, freies Deutschland unter preußischer Führung ein. Foto: von Beckerath

Von Theo Rütten

Es ist 175 Jahre her, das wilde Jahr der Revolution in Deutschland. In Preußen herrschten die konservativen Kräfte. Das Verfassungsversprechen der preußischen Könige war nicht eingelöst worden. Die Herrscher von Gottes Gnaden ließen sich herab, ständisch strukturierte Provinziallandtage einzuberufen. Im Rheinischen Provinziallandtag erwuchs ihnen im Krefelder Banker Hermann von Beckerath ein beredter Gegner, der für ein geeintes, freies Deutschland unter preußischer Führung eintrat. Auch die Gleichberechtigung aller Religionen – vor allem des Judentums – war ein Anliegen des überzeugten Mennoniten.