Kultur in Krefeld : Highlights der Unterhaltung 2020

Krefeld Kelly Family und Orpheus in der Unterwelt, jede Menge Beethoven und noch mehr Comedy: Das neue Jahr ist gespickt mit Veranstaltungen. Und wieder kommen viele, deren Gesicht die meisten nur vom Bildschirm kennen.

Die Stadt ist ein Magnet für Entertainer. Vielleicht liegt es an der günstigen Lage zwischen den Groß-Arenen in Düsseldorf und Köln, vielleicht auch am begeisterungsfähigen Publikum. Fest steht: Wer einmal in Krefeld aufgetreten ist, der kommt immer wieder. Das gilt in den meisten Fällen – für Dieter Nuhr ganz sicher. Mit jedem Programm tritt der Gentleman des pointierten Kabaretts in der Seidenstadt auf, von der Kufa, übers Seidenweberhaus und Theater bis zur Arena hat er die Bühnen durch. Auch Familie Kelly weiß, wo Krefeld auf der Deutschlandkarte liegt: Patricia und Kathy sind häufige Gäste in den Kirchen. Diesmal bringen sie den Großteil ihres Clans mit. Und Carolin Kebekus muss von ihrem Erfolg in der ausverkauften Yayla Arena so begeistert gewesen sein, dass sie ihren Bruder herschickt. Prominente Namen und manche kulturellen Leckerbissen erwarten das Publikum in diesem Jahr. Eine Auswahl der Höhepunkte.



KABARETT & COMEDY

2020 ist wieder ein Fußballjahr. Alles, was man wissen muss, um bei der EM mitreden zu können, vermitteln zwei Experten in der Kulturfabrik: Sven Pistor am 14. Januar und Arnd Zeigler am 25. März (bereits ausverkauft). Auf der Kufabühne werden außerdem erwartet: Onkel Fisch (19. Januar), Altmeister Wilfried Schmickler (2. Februar) sowie David Kebekus (2. April). Auch Autoverkäuferin und Schnellquasslerin Panagiota Petridou geht hier auf die Bühne (28. April) sowie TV-Jurist Ingo Lenßen (18. Januar) – übrigens gebürtiger Krefelder. Diesmal ohne Mary Roos, aber wohl kaum milder in seinen Urteilen ist Wolfgang Trepper (27. September). Die Yayla- Arena wartet auf mit Sascha Grammel und seinen Puppen (17. März), Ralf Schmitz (28. März), Paul Panzer (5. Dezember) und Dieter Nuhr (12. Dezember). Die Krefelder Krähen verleihen ihren Ehrenpreis in diesem Jahr an Matthias Richling bei einer Gala am 22. April im Theater.

SHOW

Das „Phantom der Oper“ spukt regelmäßig im Seidenweberhaus. Das Musical eröffnet am 6. Januar einen Reigen von Tribute-Shows auf die Großen der Unterhaltung: Udo Jürgens Story (10. Januar), The Michael Jackson Tribute Live Experience (19. März), Yesterday – Das Beatles-Musical (21. März), Abba Gold (22. März) und Queen Revival (24. April).



KONZERTE

Sie gehörten zu den Hollies, 10cc und Sweet und haben in den 1970er und 80er Jahren Musikgeschichte geschrieben. Als Frontm3n sind Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln seit drei Jahren auf Tour. In Krefeld haben sie das Publikum so begeistert, dass der erste Abend am 12. Januar flugs ausverkauft war und es am 13. Januar einen Zusatztermin der Kufa gibt. Kult ist auch die Kölsche Band Brings, die hier am 24. Mai auftritt. Die Yayla Arena startet ihr Musikjahr ebenfalls musikhistorisch. Mit dem Album „Over The Hump“ von 1994 blieb die Kelly Family 112 Wochen in den Charts und verkaufte 2,5 Millionen Platten. Auf ihrer „Over the Hump Tour“ kommen die Kellys am 18. Januar nach Krefeld. Die Arena ist auch Spielort für das Erste Deutschland Military Tattoo (21. März). Seine rote Posaune hat Nils Landgren den Beinamen Mr. Red Horn eingebracht. Der schwedische Musiker und Sänger gehört zu den großen Namen im Jazz. Am 11. Juni treten Nils Landgren & Friends in der Friedenskirche auf. Dort werden Fans am 29. April sicher auch „Bilder von dir“ zu hören bekommen: Laith Al-Deen gastiert dort.



THEATER

Beethoven, Beethoven; Beethoven: Das Jahr, in dem der Komponist 250 Jahre alt geworden wäre, wird allerorten gefeiert. Auch Robert North widmet dem Maestro einen Abend „Beethoven“ als Ballett hat am 25. Januar Premiere im Theater. Beim Musikpublikum ist Jacques Offenbach immer ein Knaller. „Orpheus in der Unterwelt“ hat der fantasiesprühende Hinrich Horstkotte inszeniert. Der Publikumsrenner aus dem Gladbacher Haus kommt am 22. Februar nach Krefeld. Und noch ein Kultthema hat das Theater im Programm. Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“, den Fatih Akin zum Leinwanderfolg verholfen hat, kommt auf die Theaterbühne. Die Premiere ist am 4. März.