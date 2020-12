Wirtschaft in Krefeld : Die Industrie erweist sich in der Krise als ein Zugpferd

Die Umsätze sind im dritten Quartal wieder leicht angestiegen, liegen aber noch deutlich unter Vorjahresniveau. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittler Niederrhein mit Hauptsitz in Krefeld hat entsprechende Daten von IT.NRW analysiert.

Es gibt erste Anzeichen, dass sich die Industrie in Krefeld und der Region Mittlerer Niederrhein von den Folgen der Corona-Pandemie langsam erholt. Die Umsätze im dritten Quartal sind wieder gestiegen. Gleichwohl kämpft die Industrie nach wie vor mit den Folgen von Covid 19. Die Umsätze lagen in den Monaten Juli bis September um knapp acht Prozent über den Umsätzen im Vorquartal. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittler Niederrhein mit Hauptsitz in Krefeld hat entsprechende Daten von IT.NRW analysiert. „Der Aufholprozess der Industrie hat bereits im dritten Quartal begonnen“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Vergleicht man die Daten aus dem Jahr 2019 zeigt sich allerdings, dass das Vorkrisenniveau am Mittleren Niederrhein noch nicht erreicht wird. Die Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,2 Prozent niedriger. Bei den Inlandsumsätzen liegt das Minus bei 10,6 und bei den Auslandsumsätzen bei 11,7 Prozent.

„Das Umsatzwachstum unserer Unternehmen ist allerdings etwas geringer als im Land Nordrhein-Westfalen und das Niveau bleibt zudem deutlich unter dem Vorjahresniveau.“ Die Gesamtumsätze der Industrie am Mittleren Niederrhein lagen im dritten Quartal 7,7 Prozent über dem Vorquartal. Der Inlandsumsatz (plus 8,7 Prozent) ist dabei etwas stärker gestiegen als der Auslandsumsatz (plus 6,8 Prozent). In Krefeld liegt das Plus bei 9,1, in Mönchengladbach sogar bei fast 20 Prozent. „Dort hatten wir allerdings auch einen starken Einbruch im zweiten Quartal beobachtet“, so Steinmetz. Im Rhein-Kreis Neuss liegt das Plus bei nur drei, im Kreis Viersen bei acht Prozent.