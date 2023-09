Halt um 8.14 Uhr am Hauptbahnhof Die historische Lok „Hitlers Engine“ fährt durch Krefeld

Thomas Huhn, Ingenieur für Schienenfahrzeugtechnik und geschäftsführender Gesellschafter der Eisenbahnwerkstätten Krefeld GmbH (EWK), setzte die Lok vor acht Jahren in Krefeld in Stand. Er berichtet, die Bezeichnung „Hitlers Engine“ habe zwei Ursachen: Die Lok sei während der Nazi-Zeit gebaut worden und Kommentare der vielen Museumsbesucher auf der Insel wie „it looks so aggressiv“ – frei übersetzt: Sie sieht so kriegerisch aus.