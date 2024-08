Kultur in Krefeld Theater startet ins Jubiläumsjahr - das sind die Highlights

Man muss es so sagen: Eine Liebesheirat war es nicht. Eher eine Vernunftehe, die im April 1950 mit den Unterschriften der Stadtspitzen aus Krefeld und Mönchengladbach geschlossen wurde. Fortan werde man ein gemeinsames Stadttheater mit Häusern in beiden Städten unterhalten. Es ging ums Geld: „Der eigentliche Antrieb zu den Verhandlungen war natürlich der feste Wille der Städte, an den Theaterkosten zu sparen", hat Erich Schumacher, Gründungsintendant des Gemeinschaftstheaters, es formuliert. Drei Mal stand die Ehe auf der Kippe, auch des Geldes wegen. In der nächsten Spielzeit währt die Fusion 75 Jahre, das entspricht der Kronjuwelenhochzeit. In einer Serie werden wir in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken. Zunächst stellen wir Highlights aus dem Jubiläumsspielplan vor, die im Gladbacher Haus schon gespielt worden sind.