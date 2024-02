Das Konzertjahr in Hüls Konzert zu Bildern einer Ausstellung in St. Cyriakus

Mit Professor Ludger Lohmann am Sonntag, 3. März, 18 Uhr, eine der ganz großen Persönlichkeiten der deutschen Orgelszene in Hüls zu Gast sein. Lohmann, der lange Jahre an der Stuttgarter Hochschule gelehrt hat und in der ganzen Welt konzertiert hat, gibt vom 1. bis zum 3. März an den beiden Orgeln der Pfarre einen Meisterkurs zum Thema „Die Orgelwerke Johann Sebastian Bachs und Felix Mendelssohn-Bartholdys“. „Dieser schon ausgebuchte Kurs wird von Organistinnen und Organisten aus ganz Deutschland und sogar aus Schweden besucht“, teilt Kortmann mit. In dem abschließenden Konzert wird Lohmann die Kunst der Fuge von Bach an der großen Metzler-Orgel spielen. um 18 Uhr spielen. Ein besonderes Werk, auf das man gespannt sein darf.