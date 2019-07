Hitzefolgen in Krefeld : Grüne besorgt über den Zustand der Gewässer

Krefeld Beim Kommunalbetrieb häufen sich Anfragen wegen übel riechender Wasserflächen und toter Fische.

(jon) Besorgt sind die Grünen über den Zustand der Gewässer in den Krefelder Parkanlagen. Mit Blick auf die erneut bevorstehenden heißen Tage fragt die umweltpolitische Sprecherin, Annelie Wulff, wie die Verwaltung das Umkippen der Gewässer zu verhindern sucht: „Es darf nicht so weit kommen, dass wieder Fische in den Weihern verenden. Angesichts der Hitze und der starken Verdunstung ist jetzt schon vorauszusehen, dass der Sauerstoffgehalt in den Gewässern auf ein bedrohliches Niveau sinkt. Deshalb sollten jetzt entsprechende Maßnahmen wie zum Beispiel Einleitung von Frischwasser oder Belebung der Wasserfläche ergriffen werden.“