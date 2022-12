Benefiz-Aktion Die Gewinnzahlen vom Lions-Weihnachtskalender

Die Lions haben in den vergangenen 24 Jahren mehr als 370.000 Euro mit ihren Kalendern erlöst und gespendet. Das Geld ging an an Krefelder Jugend- und Sozial-Einrichtungen wie die Marienburg am Kanesdyk, die Villa K am Stadtgarten, die Kinderheime Marianum und Bruckhausen, der Bauernhof Mallewupp, um nur einige Empfänger zu nennen.