Krefelder Geschichte Der „Wilde Mann“ und seine wilden Männer

Die Beliebtheit des Hotels, trotz wachsender Konkurrenz in der Stadt, lag auch viele Jahre an einem praktischen Umstand: Statt vor der Post hielt bis Mai 1843 exklusiv die Postkutsche vor dem Hotel, wodurch Reisende bequem aus- oder einsteigen konnten. Warum sich dieses Privileg in Krefeld eingebürgert hatte, ist fraglich. Vielleicht hing es mit einem gewissen selbstbewussten Verständnis bezüglich des Hauses zusammen. Da einer der Eigentümer, Gerhard Hornemann, den „Wilden Mann“ stets als die Nummer Eins in Krefeld ansah, beschwerte er sich 1834 sogar auf verschiedenen staatlichen Ebenen bis zur Bezirksregierung in Düsseldorf, dass er nicht konsequent als die Nummer Eins beim „Intelligenzblatt für Crefeld und die umliegende Gegend“ geführt wurde. Schließlich zahle er unter den hiesigen Gastwirten die höchsten Steuern, so seine Begründung. Das stimmte auch. Vielmehr musste er sich abwechselnd die Position mit einem weiteren Hotel teilen, dem „Goldenen Anker“, ebenfalls an der Hochstraße etabliert. Die Bezirksregierung machte dem Streit schließlich ein Ende und schrieb dem „Wilden-Mann“-Gastwirt, dass die beiden Häuser gleichwertig seien, was den Rang der Gäste und der allgemeinen Beurteilung angehe.