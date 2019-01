Neueröffnung am Bäkerhof in Fischeln : Neu in Fischeln: die Rhabarberbar

Miriam Simon (l.) ist die Inhaberin der neuen Rhabarberbar am Bäkerhof. Gastroleiter ist Markus Jung (r.). Der 52 Jahre alte gelernte Koch stammt aus Fischeln und soll das Gesicht der Bar werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Gaststätte am Bäkerhof in Fischeln war seit dem Juli geschlossen. Miriam Simon, die bereits den Burghof betreibt, eröffnet sie nun als „Rhabarberbar am Bäkerhof“ neu. Verantwortlich ist der 52 Jahre alte gelernte Koch Markus Jung.

Eigentlich sollte die Rhabarberbar am Bäkerhof in Fischeln, die am heutigen Samstag um 18 Uhr eröffnet, anders heißen. „Jeder kennt wohl den Zungenbrecher im Internet, in dem Barbara eine Rhabarber-Bar eröffnet, mit Barbaren, Barbieren und so weiter, was dann zum langen Zungenbrecher führt. Eigentlich sollte der Name noch mehr daraus abgeleitet werden, aber das wäre einfach zu lang geworden“, erläutert Markus Jung. Der 52-Jährige betreibt die Gastronomie. Inhaberin ist allerdings Miriam Simon, die bereits seit 2016 den Fischelner Burghof Gietz gleich nebenan führt.

„Der ganze Text wird aber neben der Treppe zu den Toiletten an der Wand stehen. Wer mir das nach zehn Bier noch fehlerfrei aufsagen kann, der bekommt einen Rhabarberschnaps umsonst“, fährt Jung lachend fort. Der Weltenbummler stammt aus Fischeln und machte mit 17 Jahren seine Lehre als Koch im Krefelder Hof. Die vergangenen vier Jahre arbeitete er in Moers, war aber als Gastronom auch schon auf Aruba in der Karibik tätig oder machte eine zwei Jahre lange Weltreise mit dem Marine-Segelschulschiff Gorch Fock.

Info Rhabarberbar: Adresse und Öffnungszeiten Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Am heutigen Samstag um 18 Uhr eröffnet die Rhabarberbar am Bäkerhof. Gastroleiter ist Markus Jung, Inhaberin die Betreiberin des direkt nebenan liegenden Fischelner Burghofs Gietz, Miriam Simon. Die Rhabarberbar liegt auf der Marienstraße 118 in Krefeld-Fischeln. Die Öffnungszeiten der neuen Bar sind Montags, Dienstags und Donnerstags von 17 bis 1 Uhr, Freitags und Samstags von 17 bis 2 Uhr und Sonntags 11 bis 22 Uhr. Der Mittwoch ist Ruhetag. Die Küche ist während der gesamten Öffnungszeiten geöffnet. Die Bar schenkt das neue Schlüffken Alt aus und bietet besonderen Rhabarberschnaps an.

Die Rhabarberbar wird er nun führen, ist als Koch für die Speisen verantwortlich, aber auch an der Theke das Gesicht des Betriebes. Dabei ist er Angestellter von Simon. Sie wird weiterhin weitgehend im Burghof vor Ort sein. Beide Gastronomiebetriebe arbeiten allerdings beim Einkauf zusammen und stimmen ihr Speiseangebot aufeinander ab. Jung plant, vor allem regionale und saisonale Produkte anzubieten und will vor allem mit besonderen Burgern punkten.

So will er beispielsweise zur Spargelzeit einen Burger mit gegrilltem grünem Spargel anbieten. „Ein klassisches Spargelgericht wird es bei mir aber vermutlich nicht geben. Denn das gibt es im Burghof“, erläutert er das Konzept der Abstimmung zwischen beiden Gaststätten. Frisch, regional und jung, das soll auch bei den Getränken das Konzept sein. „Wir verkaufen Schlüffken Alt und Softdrinks von der Feldschlösschenbrauerei in Hamminkeln. Dazu gibt es Pils und Kölsch. Wir haben noch einen vierten Zapfhahn für besondere Aktionsbiere“, erzählt Jung.



Besonders wird es auch bei „Kurzen“. So bietet er beispielsweise Tequila vom Fass an. „Der ist mit dem Tequila, den man so kennt, nicht vergleichbar. Ich habe schon oft Gäste probieren lassen und gefragt, was das ist. Die Meisten tippen eher auf Grappa oder etwas ähnliches. Erraten hat es noch nie jemand“, sagt Jung. Und dann gibt es natürlich den Namensgeber des Gaststätte: Rhabarberschnaps.

„Als der Bäkerhof zumachte hatte ich einige Schützen bei mir. Die trinken gerne meinen Rhabarberschnaps, ‚den juten von Mutti’, wie sie sagen. Sie fragten, ob ich den Bäkerhof nicht mit betreiben wolle. Zunächst lehnte ich ab, aber mit Markus vor Ort habe ich mich dann doch dafür entschieden. Weil die Idee beim Rhabarberschnaps entstand haben wir uns dann auch für diesen Namen entschieden“, sagt Simon. Sie mischt den Schnaps selbst und er erfreut sich großer Beliebtheit. In der Rhabarberbar soll er sozusagen im Zentrum des alkoholischen Angebots stehen.