Freibäder in Krefeld : Sommer, Sonne, Schwimmbad

Die Aussicht auf Abkühlung im Wasser lockte am Wochenende viele in die Freibäder. Im „Neptun“ konnten 1000 Besucher gleichzeitig sein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am letzten Wochenende der Schulferien waren die Freibäder bis zum Limit voll. Es gab lange Warteschlangen und enttäuschte Gesichter der Abgewiesenen. Aber die Lage blieb entspannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Otmar Ernst Sprothen

„Am Nachmittag leichte Quellwolken. Zunehmende Schwüle. Im Westen Temperaturen zwischen 32 und 37 Grad.“ Badewetter! Während der Wetterbericht im Kopf nachhallt, tauchen Zweifel auf: Ist der Besuch eines Freibades angesichts einer möglichen Infektion mit dem Sars2-Covid-Virus zu empfehlen? In den vorangegangenen Nachrichten wurde auch auf ein erneutes Ansteigen der Corona-Fallzahlen überall in Europa verwiesen.

Die vielen Menschen, die am Samstagmittag dem Bockumer Badezentrum zustreben, haben längst eine Antwort parat. Auch die vielen PKW mit Duisburger, Neusser, Essener Kennzeichen, die dafür sorgen, dass jede Suchfahrt nach einem Parkplatz im Nahbereich des Bades in Frustration endet, sind ein eindeutiges Signal. Orhan Kilinc und Tayfur Bas sind klugerweise mit der Straßenbahn gekommen. Die beiden jungen Männer haben sich mit Decken und Picknicktaschen in die Schlange vor der Bockumer Freibadkasse eingereiht und fallen durch entspannte Fröhlichkeit auf. „Die Pandemie-bedingten Einschränkungen sind uns egal“, erklärt Orhan. „Wir suchen uns ein Plätzchen auf der Liegewiese, und wenn es uns zu warm wird, springen wir ins kalte Wasser und kühlen uns ab.“

Im Neptun Freibad in Fischeln musste eine Schlange warten: Mittags war das Bad voll Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Auch Sabine Ilic strebt mit ihrem sechsjährigen Sohn Pharrell dem Freibad zu, an der Hand ein Schwimmlernbrett. „Pharrell kommt jetzt in die Schule“, sagt sie, „da soll er schon erste Schwimmkenntnisse mitbringen. Da ja die Wasserrutschen und andere Spielgeräte für Kinder gesperrt wurden, muss ich mich sowieso um den Jungen kümmern. Da kann ich ihm auch direkt Schwimmunterricht erteilen.“ Die junge Mutter hat sich für das Bockumer Bad entschieden, weil die Freibäder außerhalb Krefelds Besucher nur für wenige Stunden einlassen oder ganz geschlossen wurden. In Bockum kann man bis zum Ende der Badezeit bleiben.

Gabor Bujka leitet den Badebetrieb im Bockumer Bad. Lange haben die Verantwortlichen an einer Konzeption gebastelt, den Drang der Menschen nach Abkühlung bei der vorherrschenden tropischen Hitzewelle mit den Erfordernissen der Gesundheitspolitik zu verbinden. „Auf unserem 120.000 Quadratmeter großen Gelände können wir die vorgeschriebenen Abstandsregeln leicht einhalten“, sagt er. „Allerdings steht eine sehr große Liegefläche einer im Verhältnis zu kleinen Wasserfläche gegenüber, so dass wir jeweils nur 244 Personen im Mehrzweckbecken und 177 Personen im Sportbecken unterbringen können.“ Das ist ein Unterschied zu den Tausenden Badegästen in normalen Zeiten.

Sabine Ilic will Sohn Pharrell das Schwimmen beibringen Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Vom aufbereiteten, mit Chlor desinfizierten Wasser geht nur eine geringe Infektionsgefahr aus. Über Lautsprecher werden die Badenden etwa zu jeder Stunde aus dem Wasser gebeten, um die Anlagen zu desinfizieren. Eindeutige Regelungen wie ein Alkoholverbot für das gesamte Gelände begleiten diese Maßnahmen. „Es ist uns wichtig, dass diese Regelungen während der warmen Jahreszeit uneingeschränkt Geltung haben“, sagt Bujka. Die Fachaufsicht des Badepersonals wird von sieben ausgebildeten Sicherheitskräften unterstützt. So soll die vorausschauende Vorbereitung auf den Besucheransturm im Krefelder Badezentrum Konflikte, wie sie sich vor einem Jahr in Düsseldorf abgespielt haben, vermeiden. „Unsere Besucher verhalten sich sehr diszipliniert“, lobt Badleiter Bujka. „Bisher mussten wir erst vier Hausverbote aussprechen.“

Badleiter Gabor Bujka achtet in Bockum auf Einhaltung der Regeln. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Vor dem Eingang des Stahldorfer Sommerbades des SV Neptun hat sich eine lange Reihe enttäuschter junger Leute aufgestaut. Badleiter Stefan Steeger hat den Eingang verschlossen. „1000 Leute sind jetzt drinnen, mehr dürfen wir nicht zulassen“, versucht er einer enttäuschten jungen Dame klarzumachen, die von ihrem Eindruck nicht abzubringen ist, es ginge immer noch etwas.

Ständig streben weitere Badelustige dem Naturfreibad zu. Viele transportieren sogar auf dem Fahrrad aufgeblasene Luftmatratzen und andere Wasserspielgeräte. Sie müssen enttäuscht wieder abziehen, denn die Zahl derer, die das Glück hatten eingelassen zu werden, nimmt nicht ab. In der grünen Kulisse des Natursees geht es entspannt zu. Das kleine Bistro hat geöffnet und wird stark nachgefragt, auf der Liegewiese wird der notwendige Abstand eingehalten, ohne dass ein ungemütliches Gefühl aufkommt. Hier sind es 13.000 Quadratmeter Landfläche gegen 11.000 Quadratmeter Wasserfläche. Das Wasser wird im südlichen Teil von einer Unterwasserpumpe ständig umgewälzt und fließt in drei Strahlen in den Natursee zurück. Bisher haben Wissenschaftler ihre Meinung noch nicht zurückgezogen, dass steigende Wassertemperaturen und die erhöhte Sonneneinstrahlung zu einer stärkeren Inaktivierung von möglicherweise ins Wasser eingetragenen Viren führen.