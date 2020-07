Wirtschaft in Krefeld : Französische Ferrari-Gruppe kauft Verseidag Indutex aus Krefeld

Krefeld Die Firmenstandorte in Krefeld, Grefrath-Oedt und Straelen-Herongen bleiben langfristig erhalten. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die rund 220 Arbeitsplätze sind gesichert.

Jetzt geht die Verseidag Indutex in französische Hände über. Die französische Serge Ferrari Group S.A. übernimmt von der Krefelder Jagenberg AG 100 Prozent der Anteile an der Verseidag-Indutex GmbH einschließlich ihrer Tochtergesellschaften und wird damit zum weltweit führenden Anbieter in der textilen Architektur sowie bei temporären Bauten und nicht brennbaren Produkten, teilte Erich Bröker, Vorstand der Jagenberg AG am Mittwochabend mit. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Die Serge-Ferrari-Gruppe mit Sitz in La Tour-du-Pin in Frankreich entwirft, entwickelt und produziert Verbundwerkstoffe für Architektur- und Außenanwendungen. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in Europa und Asien. Serge Ferrari ist in 80 Ländern mit Tochtergesellschaften, Verkaufsbüros und einem Netz von Händlern weltweit tätig.

Die Verseidag-Indutex GmbH ist die operative Führungsgesellschaft der Verseidag-Gruppe. Verseidag-Indutex produziert an vier Produktionsstandorten: zwei in Krefeld, in Straelen-Herongen und in Grefrath-Oedt innovative, hochwertige beschichtete und laminierte Verbundmaterialien auf der Basis technologisch verschiedener textiler Flächengebilde. Materialien, die zum Beispiel in der Architektur, für Zelte oder in industriellen Anwendungen eingesetzt werden, sind in den Produktbereichen abgebildet. Unter anderem werden Werbeträger und Projektionsleinwände hergestellt, Materialien für automobile Innenanwendungen produziert und vertrieben sowie Produkte für den innenliegenden Sonnenschutz in Form von Rollen- und Lammellenware gefertigt. Der Verkauf der Produkte erfolgt über ein weltweites Vertriebsnetz aus zur Verseidag-Gruppe gehörenden Gesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über spezialisierte externe Partner. Im Jahre 2018 wurde zur Stärkung der Vertriebsaktivitäten in China und Süd-Ost-Asien die 100-prozentige Tochtergesellschaft Verseidag-Indutex Far East Limited in Hong Kong gegründet. Für den internationalen Vertrieb unterhält Verseidag-Indutex zudem Betriebsstätten in Scharjah/Vereinigte Arabische Emirate und St. Neots/Großbritannien.