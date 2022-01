Traditioneller Krefelder Preis : Gestaltungsbeirat erhält Preis für Zivilcourage

Krefeld Der traditionelle „Preis für bürgerschaftliche Civilcourage“ der FDP wird am Dreikönigstag virtuell übergeben. Ideen für die Gestaltung der Stadt stünden oft im Gegensatz zu denen von Politik und Verwaltung.

(RP) Ihren „Preis für bürgerschaftliche Civilcourage“ vergeben die Freien Demokraten in diesem Jahr an den Krefelder Gestaltungsbeirat. Da das traditionelle FDP-Dreikönigstreffen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in diesem Winter erneut nicht in Präsenz stattfinden kann, erfolgt die Preisverleihung in einer Videokonferenz am Dreikönigstag, 6. Januar, ab 18 Uhr.