Krefeld : Die Dame mit dem Goldhelm wird 90

Renate Pirling ist geboren am 24. August 1929 in Nürtingen.

Sie studierte an der Universität Tübingen Germanistik und Kunstgeschichte, bevor sie zur Ur- und Frühgeschichte kam. 1954 promovierte sie an der Universität München über die mittlere Bronzezeit in Württemberg.

1955 war sie erstmals am Museum Burg Linn tätig. Von 1961 bis zu ihrem Ruhestand 1994 leitete sie das Institut. Sie legte 6000 Gräber aus dem 1. bis 8. Jahrhundert frei.