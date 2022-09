Corona in Krefeld : Inzidenz liegt seit 317 Tagen über der Marke 100

Die Werte sind übers Wochenende wieder angestiegen. Der 4. November 2021 war der letzte Tag, an dem die Inzidenzwerte in Krefeld zweistellig waren. Die Statistik zeigt auch, ob mehr Männer oder Frauen an Covid sterben.

Von Petra Diederichs

(ped) Die Coronazahlen steigen in Krefeld wieder an. 150 neue Erkrankungen wurden am Sonntag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist übers Wochenende hoch gegangen: von 138,4 Fällen innerhalb von einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) am Freitag auf 186,0 am Samstag und 175,9 am Sonntag. Es können aber durchaus nach Nachmeldungen vom Wochenende kommen. Die Hospitalisierungsrate gibt das Robert-Koch-Institut mit 3,55 an.

Seit 317 Tagen liegt der Inzidenzwert für Krefeld über 100. Den letzten zweistelligen Wert verzeichnet die Statistik für den 4. November 2021. Das Krefelder Gesundheitsamt hat bisher 79.471 Coronainfektionen registriert. Mit oder an Covid sind bisher 291 Menschen gestorben: 127 Frauen und 164 Männer.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Ab sofort werden dort und im Impfmobil regelhaft alle Auffrischungsimpfungen (1. und 2.) mit den auf die Omikron Variante BA.1 angepassten Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna durchgeführt. Dieser Impfstoff ist nur für Auffrischungsimpfungen zugelassen, zudem gilt eine Begrenzung gemäß Stiko-Empfehlung hinsichtlich der Immunansprachen.