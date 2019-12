Baupläne für Krefeld : Brachfläche am Bahnhof wird kein Parkplatz

„Grüne Oase“ oder „Schandfleck“? Die Meinungen über das Areal am Bahnhof gehen weit auseinander. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Die Verwaltung ist von der Idee abgerückt, auf einer Brachfläche am Hauptbahnhof übergangsweise einen gebührenpflichtigen Parkplatz einzurichten.

Ob die wild zugewucherte Brachfläche an der Kölner Straße südlich der Bahnschienen eine „grüne Oase, die sich schön entwickelt hat“ ist, wie Heidi Matthias (Grüne) es vor rund einem Jahr formuliert hatte, darüber lässt sich trefflich streiten. Doch Matthias hat mit ihrer Einschätzung, dass ein Kurzzeitparkplatz an dieser Stelle sinnlos wäre, eine Entwicklung vorausgesehen, die sich nun in den politischen Gremien und der Verwaltung durchgesetzt hat. Somit ist der Plan, der im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 erdacht worden war, vom Tisch: Die Stadt investiert keine 400.000 Euro in die Herrichtung der Fläche, auf der einst die Alte Post stand, und auch nicht in die Aufstellung von Parkautomaten, um mit den Einnahmen irgendwann die Kosten für die Maßnahme wieder einzuspielen und Gewinne zu erzielen. Das hätte nach damaligen Berechnungen mindestens zehn Jahre gedauert.

Stattdessen soll die Fläche nun für einen anderen Zweck vorgehalten werden: „Vielfältige verkehrliche Nutzung“ soll hier untergebracht werden. Und zwar werde das spätestens dann erforderlich, schreibt die Stadt auf Anfrage, wenn der vom Rat eingeleitete B-Plan Nr. 822 in Kraft tritt — und sich ein Investor findet, der auf dem Plangebiet hinter dem Bahnhof baut. „Eine Herrichtung der Fläche als Parkplatz wäre daher nur als Zwischennutzung zu sehen, und vor diesem Hintergrund als wirtschaftlich nicht vertretbar einzustufen“, schreibt die Stadt.

Info So steht es um die Parkgebühren Idee Im Rahmen des Haushaltsicherungskonzepts hatte die Stadt drei Flächen vorgesehen, die mit Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden sollten: Brachfläche „Alte Post“ am Hauptbahnhof, der Zooparkplatz und Am Röttgen in Uerdingen. Aktueller Stand Für die Fläche am Hauptbahnhof sind die Pläne vom Tisch. Für den Zooparkplatz erarbeitet die Verwaltung derzeit ein Gesamtkonzept. Für das Areal Am Röttgen wird die Gebührenpflicht kommen, möglicherweise schon im nächsten Jahr.

Ziel des B-Plans ist, das an die Brachfläche angrenzende Areal, das südlich der Gleise, zwischen der Im Brahm-Brotfabrik und der Bebauung Ritterstraße liegt, als Standort für „Büronutzungen“ zu entwickeln. Denkbar seien auch „zentrenrelevante Nutzungen“. „Damit bietet die Fläche sich für vielfältige zentrale und hochwertige Nutzungen an“, schreibt die Stadt. Einzelhandel ist nur eingeschränkt möglich und müsste mit dem Zentrenkonzept der Stadt übereinstimmen, insbesondere in Bezug auf Größe (maximal 3000 Quadratmeter) und Sortimente. Weiterhin ist auch die Idee vom Tisch, dort einen Standort der Stadtverwaltung zu errichten.

Auf der Ex-Alte-Post-Brachfläche an der Kölner Straße sollen Haltestellen und Wartebereiche für Busse und ca. 80 Kurzzeitparkplätze sowie eine Mobilitätsstation mit Car-Sharing und Radstation mit Leihfahrrädern entstehen. „Für diese verkehrlichen Nutzungen wird derzeit ein Konzept erarbeitet, das zeitnah umgesetzt werden soll“, schreibt die Stadt. Wie lange „zeitnah“ dauert, ist jedoch nicht definiert.

Für Bezirksvorsteherin Gisela Brendle-Vierke ist das Areal derzeit ein Schandfleck im Bezirk, der ihr ein Dorn im Auge ist und für den sie fordert, er solle sofort in Ordnung gebracht werden. Zum Pflegezustand der Brachfläche — wilder Grünwuchs, Müllablagerungen — gibt es einen Schriftverkehr zwischen Brendle-Vierke und dem Kommunalbetrieb/ der Verwaltung. Die Bezirksvorsteherin hatte sich mit dem Thema zunächst an den Kommunalbetrieb gewandt und vor kurzem eine Stellungnahme der Verwaltung erhalten. In der Stellungnahme wurde angekündigt, dass die GSAK zur Verbesserung der Situation mit der Beseitigung des Mülls beauftragt werde und die Erforderlichkeit von Grünrückschnitten geprüft werden solle.

Grundsätzlich, so die Verwaltung, sei geplant, die Fläche in die Jahrespflege aufzunehmen und diese somit zukünftig regelmäßig von Müll und wildem Grünwuchs zu befreien.