Theater hintenlinks : Die Frau, die lernte, die Bombe zu lieben

Krefeld Das Stück „Bombenfrau“ von Ivana Sajko erlebte seine Premiere im Theater hintenlinks.

Am linken Rand der Bühne befindet sich auf einem Podest ein Arbeitsplatz mit historischer Schreibmaschine, am rechten Rand hat man eine Reihe von Percussionsinstrumenten aufgebaut. Bühnenbild, Inszenierung und Dramaturgie stammen vom Theaterchef Peter Gutowski. Seine Frau Anuschka Gutowski übernimmt im Stück zum einen die Rolle der Schauspielerin, zum anderen die einer Berichterstatterin – direkt und indirekt aus Filmsequenzen, die eine zweite wichtige Handlungsebene darstellen. Verantwortlich für Szenenfotos und Filmaufnahmen zeichnet Tobias Becker, für die Film- und Fotoprojektionen Anya Worts.

Doch zunächst werden auf den beiden Ebenen auf der Bühne Kriegsereignisse in Wort, Bild und mit musikalischer Untermalung geschildert. Dann betritt Anuschka Gutowski in einem blutverschmierten Plastikgewand aus einer Abdeckplane für Malerarbeiten die Bühne. Ihr vorgewölbter Bauch erweckt den Eindruck, als sei sie nun schwanger, aber sie klärt gleich indirekt auf, dass es sich dabei um die Bombe handelt. „Ich bin stumm, aber die Bombe tickt“, sagt sie und das Metronom läuft. „Noch 12 Minuten und 36 Sekunden.“

Als Bildsequenzen bekommt das Publikum nun Antworten von der Leinwand von Frauen und Männern, was sie tun würden, wenn ihnen nur noch diese abgezählte Zeit zur Verfügung stünde. Wenig glaubwürdig vorgetragene Antworten folgen; sie haben so viel Ausdruckskraft wie Befragungen auf der Straße nach Waschmitteln.

Zweifel kommen in keinem Augenblick. Wie bei einer normalen Geburt gilt auch für sie „Es gibt keinen Ausweg!“ Die dramatischen Ereignisse aus der Realität versucht man in der Inszenierung nicht anzudeuten; es endet damit, dass die Schauspielerin in endlosen Wiederholungen in Zeitlupe mit einem Beil auf die Schreibmaschine einzuschlagen scheint.