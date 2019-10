Reihe Vermögensaufbau : Die Börse und die große Politik

Verblüffend: Die Parallelisierung von historischen Ereignissen und Dax-Entwicklung zeigt, dass die Wirtschaft sich stets relativ rasch von politisch bedingten Rückschlägen erholt hat. Foto: Grafik Deka

Krefeld Die Börse verkraftet politische Beben verblüffend gut. Dennoch sind Strategien zum Risikomanagement nötig.

So nüchtern sie ist, diese Grafik strahlt so etwas wie Zuversicht aus: Dargestellt werden wichtige Ereignisse und ihre Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Jede Krise bedeutet einen Einbruch, ja, aber es ist verblüffend zu sehen, wie rasch es wieder aufwärts geht. Bereinigt um Schwankungen, zeigt die Dax-Kurve über alle Krisen hinweg seit Jahrzehnten kontinuierlich nach oben. Es gibt offenbar eine ziemlich solide Rationalität in wirtschaftlichem Handeln, die Krisen zu trotzen vermag – selbst die weltweit dramatische Lehman-Krise war am Aktienmarkt nach rund drei Jahren verwunden. „Die Wirtschaft geht weiter und orientiert sich neu“, sagt Martin Peters, Leiter Vermögensberatung bei der Sparkasse Krefeld. Der Gesamteindruck dieser Grafik steht in Widerspruch zu all den Klischees über Börsen und Börsianer, wonach es um Zocken, Zufall, Bauchgefühl und Wetten auf die Zukunft geht. Natürlich gibt es Unwägbarkeiten, aber die Börse hat dazu ganz eigene Strategien entwickelt. Ein Grundsatz lautet: „Unter fünf Jahren fange ich nicht an, in Aktien zu investieren“, sagt Peters. Dahinter steht die Erfahrung: Talfahrten sind endlich.

Aufstiege aber auch: Börsianer haben für beide Bewegungen Strategien entwickelt, deren Ziel die Unabhängigkeit vom eigenen Bauchgefühl, von Euphorie ebenso wie von Angst, ist. „Man kann etwa einen Stop-loss-Punkt festlegen: Rutscht eine Aktie unter einen bestimmten Wert, wird verkauft“, erläutert Peters. So kann ein Anleger Gewinne sichern oder Verluste minimieren. Es gibt den Stop-buy-Kauf von Aktien vor dem möglichen Ende einer Konsolidierungsphase – die Wahrscheinlichkeit der Solidität ist so einfach höher. Und es gibt für den Verkauf das Limit, wonach eine Aktie, sobald ein gewisser Wert erreicht ist, verkauft wird. Dahinter steckt das Misstrauen in die eigene Euphorie auf immer neue Wertsteigerungen eines Papiers und das Wissen um klassische Zyklen, wonach auf eine Phase des Wachstums mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eine Phase des Rückgangs folgt

Info Aktien und Fonds - zum Weiterlesen Stefanie Kühn / Markus Kühn: Alles über Aktien: Das Wichtigste rund um Börse, Dividende, Dax und Co. Das Buch der Stiftung Warentest Finanztest führt kurz und prägnant in Welt und Begrifflichkeit der Börse ein. Ebenfalls von der Stiftung Warentest verlegt:

Alles über Fonds für Einsteiger und Fortgeschrittene. Das Wichtigste zu ETF, Rendite, Kosten und Strategien Beide Titel sind erhältlich als E-Book (14.99 Euro) oder broschiert (19,90 Euro).

Bei solchen Handelsprinzipien gehe es um Risikomanagement, erläutert Peters. „Die häufigsten Fehler von Anlegern sind: einem Herdentrieb folgen, alles auf eine Karte setzen, Selbstüberschätzung bei eigenen Prognosen zu Wertentwicklungen.“ Auch Börsianer wüssten, so sagt er lächelnd und zitiert dabei einen Mark Twain zugeschriebenen Satz: „Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“ Doch die Skepsis ist keineswegs dominant: Die Zuversicht in Beherrschbarkeit und Gewinnträchtigkeit des Aktienmarktes bei allem Wissen um seine Schwankungen bündelt sich in einem anderen Bonmot, das auf den in der Branche berühmten Börsenexperten André Kostolany zurückgeht: „An der Börse sind zwei mal zwei niemals vier, sondern 5 minus 1.“ Will sagen: Wachstum vollzieht sich, aber eben nicht kontinuierlich, sondern in Plus- und Minus-Sprüngen, und man muss die Nerven haben, minus eins auszuhalten. „Vielleicht müsste man heute sagen: An der Börse ist zwei mal zwei gleich sieben minus drei“, ergänzt Peters. Heißt: Die Sprünge sind eher heftiger geworden. „Seit der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 wechseln relativ extreme Ereignisse mit Phasen der Ruhe deutlicher ab“, erläutert Peters, „die Bewegungen bei Kursschwankungen haben eher zugenommen.“

Das hängt ihm zufolge auch mit der Computerisierung des Börsenhandels zusammen: Kursbewegungen werden demnach computergestützt analysiert. „Solche Algorithmen verursachen schnelle Ausschläge, weil viele Anleger in eine Richtung laufen“, sagt Peters. Davor hat auch Kostolany gewarnt: „Einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie hinterherlaufen.“ Hier liegt laut Peters der ordnungspolitische Ansatz einer Finanztransaktionssteuer: Sie verfolge das Ziel, schnelle, massenhafte Käufe und Verkäufe aus Spekulationserwägungen einzudämmen. Ein wichtiges Prinzip des Risikomanagements ist auch die Streuung seiner Investition: Deutsche Anleger investieren gerne in Deutschland, bestenfalls in Europa, erläutert Peters, das sei psychologisch nachvollziehbar, doch besser und sicherer sei es, global zu investieren.