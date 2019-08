Krefeld : Blindenhund – ein kostbarer Gefährte

Krefeld Für Beate Pogorzelsay hat sich die Welt verändert. Die blinde Krefelderin hat einen Blindenführhund bekommen. Für Betroffene ist es ein Glücksfall, ein solches Tier zu finden. Die Chemie zwischen Mensch und Hund muss stimmen.

„Willi, hier“: Nicht nur der Ruf von Beate Pogorzelsay ist es, der den Golden Retriever herantraben lässt. Die Krefelderin hält sein Geschirr in der Hand, das ist das Zeichen für den zweijährigen Rüden, dass es an die Arbeit geht. Willi stellt nämlich die Augen für Pogorzelsay dar und ersetzt den Langstock. Er ist ein Blindenführhund und begleitet die 59-Jährige seit Mai.

Zwei Jahre und vier Monate waren vergangen und der Hund, der eigentlich aus dem Hunsrück nach Krefeld hätte gehen sollen, hatte in Berlin seine Aufgabe als Blindenführhund übernommen. Über ihre Mobilitätstrainerin erfuhr Pogorzelsay von Dirk Kempken, der in Kempen eine Ausbildungsschule für Servicehunde betreibt. Der Kontakt entstand. Durch einen Zufall gab es dabei in Kempen einen ausgebildeten zweijährigen Golden Retriever namens Willi, der eigentlich für jemand anderen bestimmt gewesen war, doch die Person hatte einen Rückzieher in Sachen Hund gemacht. „Meine Cousine hat mich nach Kempen gefahren, und dort bin ich Willi zum ersten Mal begegnet“, erinnert sich die 59-Jährige.

Die Chemie stimmte, und im Mai zog Willi bei Pogorzelsay ein. Trainerin Manuela kam dreimal die Woche. Gemeinsam ging es an die Einarbeitung. Anstrengende Wochen voller Konzentration. An die Stelle des Langstockes trat Willi. Das Dreierteam war viel unterwegs. Willi lernte die Umgebung kennen und erfuhr, wo der nächste Briefkasten ist, wo es zur Straßenbahn geht und wo die Feldwege beginnen, auf denen er mit vierbeinigen Freunden spielen darf.

Nach drei Wochen stand dann die Gespannprüfung an. „Ich war so nervös, als es zusammen mit meiner Mobilitätstrainerin, die auch gleichzeitig Prüferin ist, sowie einer Tierärztin losging“, berichtet die blinde Frau. Willi musste unter anderem im Freilauf seine Abrufbarkeit demonstrieren, seine blinde Hundehalterin zur Straßenbahn bringen, eine Sitzbank anzeigen und am Bahnhof die Abgrundverweigerung vorführen. „Was alle erstaunt hat ist die Tatsache, dass Willi mich an Gitterrosten vorbeiführt, die unseren Weg kreuzen. Ich bin in Kempen beim Training mit Willi auf einem solchen Gitter gestürzt, und seitdem führt Willi mich drumherum“, erzählt Pogorzelsay von ihrem klugen Hund.