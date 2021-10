Kulturfabrik

Gruseln erwünscht: In der Kulturfabrik an der Dießemer Str. 13 steigen gleich an zwei Abenden eine schaurig-schöne Halloween-Party. Geboten wird ein Freaky Circus. Los geht es ab 22 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf wie an der Abendkasse 15 Euro. Es gilt die 3G-Regel mit maximal 48 Stunden altem PCR-Test oder einem sechs Stunden alten Schnelltest. Weitere Infos gibt es unter www.kulturfabrik-krefeld.de.