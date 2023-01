Die besten 11 Kicker von Bayer Uerdingen Die Krefelder Jahrhundertelf

Brian Laudrup verließ 1986 seine dänische Heimat, um in Uerdingen eine Weltkarriere als Fußballer zu beginnen. Das war damals weder ihm selbst noch den Verantwortlichen in Krefeld so klar. Der jüngere Bruder von Michael Laudrup, den das Talent unter anderem zum FC Barcelona führte, kam in Uerdingen in allen 34 Saisonspielen zum Einsatz. Nach sechs Toren und herausragenden Leistungen führte ihn der Weg zum FC Bayern München, anschließend zum AC Florenz, zum AC Mailand, den Glasgow Rangers, dem FC Chelsea und zum Abschluss zu Ajax Amsterdam. Er wurde viermal Fußballer des Jahres in Dänemark und absolvierte 82 Länderspiele. Beim Gewinn der Europameisterschaft 1992 wählte ihn die Uefa in das Allstarteam.