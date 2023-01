Landessiegerin arbeitet im Zoo Krefeld Simone Gillhuber – beste Zootierpflege-Azubi in NRW

Aktuell laufen die Auswahlgespräche für das Ausbildungsjahr 2023, das am 1. August beginnt. Der Zoo freut sich auf die neuen Bewerber, die sich für die erfüllende und wichtige Tier- und Artenschutzarbeit der Zoos einsetzen möchten. Sven Dio, Zooinspektor und Koordinator der Ausbildung in Krefeld, stellt heraus, worauf es ihm bei der Auswahl neuer Azubis ankommt: „Ich achte auf die menschliche Komponente. Ist der Bewerber aufgeschlossen, neugierig und wirklich an Tieren interessiert, ist das eine gute Basis für eine gelungene Ausbildung. Das Fachwissen kommt mit der Zeit.“ Voraussetzungen sind zudem mindestens ein guter Hauptschulabschluss, körperliche und mentale Belastbarkeit, echtes Interesse an Tieren, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein beim Umgang mit bedrohten und teils gefährlichen Tieren sowie ein absolviertes Praktikum in einem Zoo oder Tierpark. Wichtig: Der Bewerbungsschluss ist jeweils im August für das Folgejahr.