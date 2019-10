Bürger protestieren : Die Bahn will den Übergang Steinrath schließen

Die Bahn will den Übergang Steinrath schließen

Krefeld Pläne der Deutschen Bahn Netz AG liegen in Krefeld und Meerbusch aus. Das Eisenbahnbundesamt entscheidet über die Einwendungen.

Trotz der Krefelder und Meerbuscher Proteste im Vorfeld hält die Deutsche Bahn (DB) an ihrem Vorhaben fest, den Bahnübergang Függershofweg/Steinrath zu schließen und die Sicherungsanlagen zu entfernen. Die DB Netz AG hat für das Rückbauvorhaben beim Eisenbahn-Bundesamt die Planfeststellung beantragt. Das teilte die Bezirksregierung Düsseldorf mit.

Der Förderverein Fischelner Bruch wendete sich schon vor mehr als zwei Jahren gegen die Pläne der Bahn. Als Grund nannte die Bahn in einem Schreiben an die Stadt Meerbusch seinerzeit Kosten-Nutzen-Erwägungen und Sicherheitsbelange. Der Bahnübergang am Steinrath wird von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt, dient insbesondere aber Fußgängern und Radfahrern, die das Fischelner Bruch durchqueren oder zur Naherholung nutzen. Gern von Autofahrern genutzt wird die Strecke auch als Abkürzung von Oppum nach Fischeln.