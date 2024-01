Inbetriebnahme erfolgt Anfang Mai DHL baut Rekord-Voltaikanlage auf Krefelder Paketzentrum

Die neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach des DHL Paketzentrums an der Anrather Straße in Forstwald ist eine der größten des Unternehmens bisher. Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern hat ein Fachbetrieb 2552 Module mit einer Spitzenleistung von 999,59 Kilowattpeak installiert. „Wir bleiben damit knapp unter einem Gigawattpeak“, sagte Kaan Mertens, der konzernweit für die Installation solcher Anlagen zur Produktion regenerativer Energie zuständig ist, am gestrigen Freitag in Krefeld. Bis zu einer solchen Größenordnung wie an der Anrather Straße dürfe die DHL Gruppe auf eine öffentliche Ausschreibung der Aufträge verzichten.