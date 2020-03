Internationaler Weltfrauentag : DGB fordert gleiches Gehalt für Männer und Frauen

Krefeld (RP) Höhere Gehälter, Sonderleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, bessere Arbeitszeitregelungen – Tarifverträge setzen Standards und lohnen sich laut Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) besonders für Frauen in mehrfacher Hinsicht: Zwischen Frauen und Männern klaffe eine durchschnittliche Lohnlücke von 21 Prozent. Dort, wo Tarifverträge gelten, sei diese Lücke um ganze zehn Prozentpunkte kleiner.

„Deswegen machen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften anlässlich des Internationalen Weltfrauentags am gestrigen Sonntag auf die besondere Bedeutung der Tarifbindung aufmerksam: Gleiches Gehalt für Männer und Frauen – Tarifverträge tragen dazu bei“, sagte Sigrid Wolf, Geschäftsführerin der DGB-Region.

Für die 21-Prozent-Lohnlücke gebe es viele Ursachen: Frauen arbeiteten überdurchschnittlich häufig Teilzeit und in vergleichsweise schlecht bezahlten Berufen, sie hätten seltener Führungspositionen inne und sie übernähmen nach wie vor den Großteil der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit. „Es muss sich grundlegend etwas ändern. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, um die Haus- und Sorgearbeit besser zwischen Männern und Frauen verteilen zu können. Dazu gehört mehr Tarifbindung, gerade in den Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten“, argumentierte Sigrid Wolf. Denn Tarifverträge drängten prekäre Beschäftigung zurück.