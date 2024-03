Sportdirektor beim 1. FC Saarbrücken Jürgen Luginger – Pokalschreck mit KFC-Vergangenheit

Rückblick auf das Frühjahr 2006: Der Fußball-Oberligist KFC Uerdingen trennt sich nach nur mäßigen Leistungen in der laufenden Spielzeit von seinem Cheftrainer Wolfgang Maes. Nachfolger wird ein Trainernovize, der aber mit der Erfahrung aus 84 Bundesligaspielen und mehr als 350 Einsätzen in der Zweiten Bundesliga gesegnet ist und kurz zuvor seinen Trainerschein an der Sporthochschule Köln mit der Abschlussnote 1,8 bestanden hat. Sein Name ist Jürgen Luginger, der seine erste Station als Trainer antritt. Jener Jürgen Luginger, der am Dienstag in dieser Saison Pokalgeschichte mitgeschrieben hat: Er ist seit 2020 als Sportdirektor beim 1. FC Saarbrücken tätig, dem in dieser Saison mit spektakulären Siegen gegen den Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt, Bayern München und am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach der Einzug ins Halbfinale geglückt ist.