Ausstellungsprogramm 2024 in Linn Mythos Fächer - die Highlights des Jahres im Textilmuseum

Schöne Stoffe, zeitgenössische Webereien und wundervolle Accessoires für Damen sind in diesem Jahr die Schwerpunkte im Deutschen Textilmuseum (DTM). Noch bis zum 16. Juni läuft die Ausstellung „Prestigesache – Bürgerlicher Kleiderluxus im 18. Jahrhundert“. Hier werden seidene Kleidungsstücke, Gewebe und Accessoires des 18. Jahrhunderts aus der eigenen Sammlung präsentiert. Die Exponate wurden im Rahmen des Forschungsprojekts „Parvenue – Bürgerlicher Aufstieg im Spiegel der Objektkultur des 18. Jahrhunderts“, im Hinblick auf Aufstiegsbiografien, Selbstrepräsentation und Geschmacksbildung untersucht. Und so kann man hier Kleider bestaunen, Herrenwesten, einen kostbaren Anzug für den königlichen Hof in Frankreich oder die Röcke zweier Herren, die geradezu im Gespräch zu sein scheinen.