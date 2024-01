Aus der Restaurierungswerkstatt des Textilmuseums Die Textil-Detektivinnen von Linn erforschen KZ-Kleidung und Kirchenschatz

Hinter vorgehaltener Hand haben seine Zeitgenossen ihn „Scheren-Bock“ genannt. Heute stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn man daran denkt, was der Kanoniker Franz Bock angerichtet hat. Er entnahm von Textilien aus ägyptischer oder byzantinischer Herkunft Proben, um sie zu Studienzwecken zu verkaufen: Mit der Schere schnippelte er Stücke ab. Es war der Forschergeist des 19. Jahrhunderts, zahlreiche Schreine in Kirchen wurden geöffnet und studiert. „Daran hatte Bock maßgeblichen Anteil“, sagt Annette Schieck. Die Leiterin des Deutschen Textilmuseums hätte ohne Bocks Schnippelei auf eine spannende Forschungsarbeit verzichten müssen. Es geht um einen Buckelrindsamit aus der Kirche St. Servatius in Maastricht. Ein Samit ist ein Gewebe, mit einer speziellen Bindung, die vorwiegend zwischen dem 4. und 16. Jahrhundert verwendet wurde.