Deutsches Textilmuseum Krefeld : Der neue Chic der Emporkömmlinge

Die Forscher: (vorne v.l.) Katja Wagner, Verena Thiemann, Christina Schulte, Christina Kallieris; (h.) Annette Schieck, Isa Fleischann, Christoph Dautermann. Foto: Petra Diederichs/Peztra Diederichs

Krefeld Wer hat, der hat – und zeigt es gern: Im 18. Jahrhundert weicht die Schlichtheit der Mennoniten einer zunehmenden Lust am Luxus. Ein umfassendes Forschungsprojekt am Deutschen Textilmuseum ist dem Thema „Parvenü – Bürgerlicher Aufstieg im Spiegel der Objektkultur des 18. Jahrhunderts“ gewidmet. Ein Zwischenbericht.

Made in China oder Meissener Porzellan – das ist heute oft eine Frage des Geldbeutels. Vor 300 Jahren war es am Niederrhein einfacher, ein hübsches Teeservice aus China zu bekommen als aus den renommierten deutschen Porzellanwerkstätten. Das lag an komplizierten Zollvereinbarungen. Deutschland war ein Flickenteppich, Handelsabkommen und Bestimmungen variierten von Fürstentum zu Fürstentum. Der Niederrhein profitierte von seiner Nähe zu den Niederlanden, die das Monopol auf Waren aus Asien hatten. Diese Erkenntnis gewann Christina Kallieris bei ihrer intensiven Beschäftigung mit Porzellan und Fayencen (kunsthandwerklich hergestellte Keramiken) aus dem 18. Jahrhundert. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Hetjens-Museums in Düsseldorf gehört zu einem Forschungsteam für ein umfangreiches Projekt, bei dem das Deutsche Textilmuseum (DTM) mit dem Keramikmuseum und dem Museum Burg Linn kooperiert. Das vom Bundesforschungsministerium unterstützte, vollfinanzierte Projekt untersucht unter dem Titel „Parvenü – Bürgerlicher Aufstieg im Spiegel der Objektkultur des 18. Jahrhunderts“, wie sich der Gesellschaftswandel vor 300 Jahren auch in den Moden, Konsumgütern und Lebensstil verändert hat.

Das erste Forschungsjahr „war Kärrnerarbeit, echte Grundlagenforschung“, sagt Annette Schieck, Leiterin des DTM. Denn das Themenfeld war bisher weitgehend unbestellt. Jetzt fließt aus verschiedenen Richtungen Wissen zusammen, und am Ende sollen mehrere Ausstellungen stehen. Ein Stück, das dann zu sehen sein könnte, ist ein Enghalskrug von circa 1750: In asiatischem Stil sind in kobaltblauer Unterglasur florale Motive auf Porzellanweiß gemalt. Besonderheit ist ein Familienwappen, das mit diversen Gerätschaften und Initialen Aufschluss über den Besitzer gibt: Es war der Chemiker Johann Caspar Schauer, der eine Vorliebe für Gärten hatte. Muster sind Verweise. Auf Stoffen wie auf Porzellan tauchen Symbole auf. Sie sind individuell, könnten aber auch eine Art Code ergeben. Im Idealfall zeigt sich das, wenn die Ergebnisse der Teilbereichsforschungen zusammenfließen.

Eine typische asiatische Seide aus dem 18. Jahrhundert. Die Textilrestaratorinnen Verena Thiemann und Katja Wagner haben 800 Stoffe und Gewänder aus der Zeit gesichtet und untersucht. Foto: Petra Diederichs

Info Forschungsgebiete Porzellan, Historie, Textil Erarbeitet wurden die Themenbereiche von Christina Kallieris (Hetjens Museum), Christina Schulte und Christph Dautermann (Burg Linn), Verena Thiemann und Katja Wagner (Textilrestauratorinnen DTM)

Porzellan wurde mit zunehmendem Wohlstand der Bürger zum Statussymbol. Nicht jeder konnte sich das „weiße Gold“ leisten. „Ein Essteller aus einem Service kostete etwa vier Monatslöhne eines Arbeiters“, rechnet Kallieris. Deshalb wurde es schick, das was man hatte, zu zeigen: in der heimischen Vitrine, aber auch auf Gemälden.

So modern waren Dessins um 1700 und mit – damals – intensiven Farben. Foto: Petra Diederichs

„Man lässt sich malen“ gehörte zum guten Ton der feineren Gesellschaft damals. „Und dann überlegt man auch, was man dazu anzieht“, sagt Christina Schulte. Sie wollte den Lebensstil des 18. Jahrhunderts an der Krefelder Seidenbaron-Familie von der Leyen festmachen – und wurde enttäuscht: Es gibt Zeichnungen Heinrich von der Leyens von zwei Schwestern, es gibt das Gemälde von Margarethe, die für den Maler extra ihren Margeritenring trägt, einige Wachsbildnisse, diverse Briefe, aber Schulte hat keine Inventarliste, kein Testament gefunden, das Aufschluss über die Luxusgüter der Familie gibt. „Es gibt den Hinweis, dass für den Besuch Napoleons alles vorhanden war außer Krebsen, Wein und Artischocken. Aber was dieses Alles war, das ist nicht belegt.“ Für Christoph Dautermann, stellvertretender Leiter des Museums Burg Linn, ist eine spannende Frage: „Wie kommt es, dass bei strenggläubigen Mennoniten, die immer dezent und hochgeschlossen gekleidet sind, die Stimmung kippt und sie plötzlich einen Prunk an den Tag legen wie sonst nur der Adel.“