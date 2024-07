Neue Ausstellung: Die Metallästheten Umzugpläne sind gescheitert - aber das Messingmuseum bleibt in Krefeld

Knud Schöber ist enttäuscht. Viel Zeit, viele Ideen und „einen deutlichen fünfstelligen Betrag“ hat das Team des Deutschen Messingmuseums für angewandte Kunst (DMM) investiert. Denn gerne wäre man mit dem Museum in das alte Heizwerk in Fichtenhain gezogen (wir berichteten). „Wenige Tage vor Ablauf der Frist Ende Juni hat die Stadt uns mitgeteilt, dass die von uns favorisierte Lokalität einem anderen Käufer übereignet wurde“, sagt Museumsleiter Schöber. „Manches Mal muss man Träume auch begraben können, auch wenn es wirklich schwerfällt.“ Das investierte Geld fehle nun bei Forschung und Wissenschaft, geplanten Publikationen und Ankäufen. Aber aus Krefeld werde das Museum nicht wegziehen. Das ist eine gute Nachricht für die Stadt. Denn die Sammlung lockt zunehmend viele Besucher nach Krefeld und strahlt weit über die Region hinaus durch Ausstellungen, die als Leihgaben an andere Museen gehen. „Seit 2016 haben wir 31 Museen mit unseren Objekten bestückt. Mehr als 250.000 Menschen haben sie gesehen.“