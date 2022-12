Maßnahmen sollen noch 2022 umgesetzt werden Die Bahn macht Krefelder Stationen schöner

Es sind kleinere Arbeiten, aber an sehr vielen Bahnhöfen und Stationen: Bis zum Jahresende will die Deutsche Bahn gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 100 dieser Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen verschönern. Dafür steht ein Budget in Höhe von 1,9 Millionen Euro zur Verfügung. Statistisch betrachtet sind das 19.000 Euro für jede Verbesserung.