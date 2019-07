Uerdingen : Deutsche Bahn nimmt ICE-4-Züge wieder ab

Krefeld Die Krefelder Beschäftigten des Siemens-Zugwerkes in Uerdingen haben den Qualitätsmangel bei Schweißnähten am neuen ICE 4 nicht zu verantworten. Gleichwohl traf auch sie als hauptsächlicher Hersteller des Hochgeschwindigkeitszuges für die Deutsche Bahn der Imageverlust nach Bekanntwerden der Panne.

Die gute Nachricht vom Mittwoch erfreut deshalb auch die gut 2000 Mitarbeiter an der Duisburger Straße. Die Deutsche Bahn werde ab sofort die Abnahme weiterer ICE-4-Züge wieder aufnehmen, informierte Siemens.

Siemens Mobility und Bombardier Transportation hätten sich mit der Deutschen Bahn (DB) und dem Eisenbahn‑Bundesamt (EBA) auf ein Ausbesserungs- und Prüfkonzept für vereinzelt nicht in der vereinbarten Qualität ausgeführte Schweißnähte an ICE-4-Wagenkästen verständigt. Diese Abweichungen stünden einem sicheren Betrieb nicht entgegen, so dass betroffene Fahrzeuge im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden könnten, teilte Siemens gestern mit.