Drei Eisenbahnbrücken werden erneuert Deutsche Bahn macht Krefeld zur Großbaustelle

Die Deutsche Bahn will die Zahl ihrer Fahrgäste in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf dann 300 Millionen verdoppeln. Um das Ziel zu erreichen, muss sie einiges tun: zum Beispiel neue Züge aus dem Werk von Siemens Mobility in Uerdingen bestellen, die Wartungs- und Reparaturzeiten verkürzen und dafür etwa das Instandhaltungswerk in Oppum ausstatten. Ganz oben auf der Liste steht außerdem die Verbesserung der Infrastruktur – Bahnhöfe, Stellwerke und Gleise.